Natasza Urbańska od lat związana jest z Januszem Józefowiczem, z którym od 2008 roku tworzą zgrane małżeństwo. Są parą prywatnie, ale także razem pracują. 13 grudnia 2008 roku na świat przyszła ich córka, Kalina. Okazuje się, że piosenkarka chciała mieć więcej dzieci. Tego marzenia nie udało jej się jednak zrealizować.

Natasza Urbańska chciała mieć więcej dzieci. "Ludzie mają swoje plany, a życie je weryfikuje"

Natasza Urbańska w najnowszym wywiadzie podzieliła się informacjami na temat macierzyństwa. Piosenkarka chciała znów zajść w ciążę. To się jednak nie udało. Teraz mówi wprost, że ważne jest, żeby się cieszyć z tego, co się ma. "Ludzie mają swoje plany, a życie je weryfikuje. Był czas, kiedy walczyliśmy o kolejne dziecko. Po kilku latach okazało się, że niestety to marzenie pozostanie niezrealizowane - gorzko wyznała w rozmowie z "Vivą!". Dodała jednak: "Trzeba jednak zostawić za sobą wszystkie demony i niespełnienia i cieszyć się tym, co się ma. A ja mam wspaniałą córkę, najcudowniejszą dziewczynę na świecie, która jest moim największym szczęściem. Na niej się skupiam" - powiedziała Natasza Urbańska.

Natasza Urbańska nauczyła się ważnej rzeczy dzięki córce: Ona z takim luzikiem idzie przed siebie

Jednocześnie piosenkarka wyznała, że sporo nauczyła się od swojej córki. To Kalina nauczyła ją odpuszczać i zrozumieć, że nie wszystko musi być zrobione "na już". Dzięki niej Natasza Urbańska przyjęła, że niczego nie musi, a może jedynie chcieć. "Jestem z niej taka dumna, że godzinami mogłabym o niej opowiadać. Wiesz, że to od Kaliny nauczyłam się, że nic nie muszę? W moim słowniku 'muszę' było na pierwszym miejscu. Musiałam iść na próbę. Musiałam iść na trening. Musiałam być mistrzynią świata. Dzięki Kalinie z czasem zrozumiałam, że nie muszę, tylko chcę. Ona z takim luzikiem idzie przed siebie, pracuje nad sobą, ale nie ma ciśnienia. Są rzeczy czy role, na których jej zależy, ale jeśli coś się nie wydarzy teraz, nie popada od razu w rozpacz. To od niej się nauczyłam, że nie wszystko musi być zrobiona na już i na tip-top" - dodała Natasza Urbańska.

Natasza Urbańska na planie 'Rytmów Dwójki'. Natasza Urbańska skończyła w 2023 roku 46 lat. Fot. Kapif.pl