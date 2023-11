Brak "Tańca z Gwiazdami" w jesiennej ramówce Polsatu to kolejna zmiana, którą w stacji wprowadził nowy dyrektor programowy - Edward Miszczak. Początkowo zapowiadano, że show, nieco odświeżone, najprawdopodobniej powróci w przyszłym roku. Miesiące jednak mijają, a przyszłość formatu nadal jest bardzo niepewna. Co na ten temat sądzi prowadzącą "Taniec z Gwiazdami" Paulina Sykut-Jeżyna? Jest pewna, że kolejna odsłona cieszyłaby się dużym zainteresowaniem.

Zobacz wideo Hakiel wróci do "Tańca z Gwiazdami"?

Paulina Sykut-Jeżyna komentuje potencjalny powrót "Tańca z Gwiazdami"

Paulina Sykut-Jeżyna w rozmowie z nami przyznała, że jak na razie wokół formatu rzeczywiście jest dużo medialnych spekulacji. Ona sama ma nadzieję, że "Taniec z Gwiazdami" powróci do ramówki. - Coraz więcej tych informacji się pojawia, wszystko wrze dookoła - powiedziała prowadząca. Sykut-Jeżyna zaznaczyła, że taneczny program zawsze wzbudzał ogromne emocje dzięki barwnym uczestnikom.

Ze względu na to, kto tańczył, jak tańczył albo dlaczego tańczył. Więc ten program, jeśli się pojawi w najnowszej ramówce, będzie tematem numer jeden - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem.

Paulina Sykut-Jeżyna Paulina Sykut-Jeżyna o Hołowni, KAPiF.pl

Paulina Sykut-Jeżyna nie ukrywa, że brakuje jej pracy w "Tańcu z Gwiazdami" i marzy o tym, aby powrócić na plan. - Bardzo tęsknię za tym formatem, tymi emocjami, za atmosferą, za ludźmi, którzy tworzyli program - wyznała. Prowadząca show podkreśliła, że zawsze bardzo mocno wczuwała się w emocje i historie uczestników. - Chciałam, żeby czuli się ze mną bezpiecznie. Żeby mieli do mnie zaufanie - dodała.

Producent ma pomysł na odświeżenie "Tańca z Gwiazdami"

Edward Miszczak w rozmowie z Plejadą przyznał, że problemem "Tańca z Gwiazdami" jest brak nowych uczestników, którzy chcieliby wziąć w nim udział. Jak sam stwierdził, "wszyscy już tańczyli". "Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu" - podsumował. Miszczak dodał, że zadanie znalezienia nowych twarzy leży w gestii producenta, którym jest Rinke Rooyens. Okazuje się, że Rooyens wpadł już na pomysł, jak rozwiązać problem braku gwiazd. "Jesteśmy w trakcie negocjacji z Polsatem na temat sezonu 'Taniec z gwiazdami All Stars'. Wybrani finaliści z poprzednich edycji, zarówno z TVN-u, jak i z Polsatu, znowu zmierzyliby się w pełnym nostalgii starciu. To byłby największy rodzinny show taneczny w kraju" - powiedział Pudelkowi. Oglądalibyście?