Magda Gessler dała się poznać jako wybitna restauratorka. Gwiazda "Kuchennych rewolucji" jest właścicielką kilku restauracji, które słyną z wyjątkowo wysokich cen. Jak co roku oferują catering świąteczny. Choć do grudnia zostało jeszcze trochę czasu, chętni klienci mogli poznać już cennik. Restauracja Polka w Łodzi udostępniła świąteczne menu. Znajduje się na nim aż czterdzieści pozycji. Każdego roku Gessler zbiera różne opinie - jedni twierdzą, że ceny są zdecydowanie za wysokie, inni są zdania, że adekwatne do jakości. Nie da się jednak ukryć, że tanio nie będzie. Jak jest w tym roku?

Chcecie kupić świąteczny catering u Magdy Gessler? Przygotujecie się na wysokie ceny!

Catering świąteczny to świetnie rozwiązanie dla osób, które nie mają czasu na gotowanie i pieczenie. Z takiej opcji można skorzystać w restauracji Magdy Gessler. Polka udostępniła ceny. Nie da się ukryć, że kwoty za potrawy zwalają z nóg. Zaczynając od zup, porcja barszczu z uszkami kosztuje 26 złotych. Za 28 złotych dostaniemy grzybową z łazankami. Ponadto krem z białych warzyw wyniósłby nas 22 złote. Co jeszcze znajduje się na liście? Porcja śledzia kosztuje 32 złote. Z kolei cena ryby po grecku (dorsz) wynosi 42 złote. Przechodzimy do nieco droższych pozycji. Kilogram bigosu wyniesie aż 96 złotych. Kilogram pierogów z kapustą i grzybami, ruskich lub z mięsem to kwota 92 złotych. Przechodząc do słodkości, kilogramowa porcja piernika to aż 100 złotych. Nieco tańsze są sernik albo szarlotka - 90 złotych. Koszt tortu bezowego wynosi 160 złotych. Minimalna wartość każdego zamówienia to 200 złotych. Można je składać do 20 grudnia. Więcej zdjęć Magdy Gessler znajdziecie w galerii na górze strony.

Jeszcze niedawno sprawdzaliśmy ceny rogali świętomarcińskich. U Magdy Gessler jedna z wyższych kwot

Jeszcze niedawno głośno zrobiło się o słynnych rogalach świętomarcińskich. Z okazji 11 listopada w polskich cukierniach pojawił się wyjątkowy przysmak. Cena rogala w zwykłej sieciowej piekarni wynosiła około 11 złotych. Kawiarnie i cukiernie życzyły sobie nieco więcej, bo około 20 złotych. Jak to wyglądało w Magdy Gessler? W kawiarni "Słodki Słony" za rogala świętomarcińskiego trzeba była zapłacić aż 29 złotych! Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Magda Gessler wstawiła tajemnicze zdjęcie. Posypały się gratulacje dla Lary

