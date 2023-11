Agata Duda to jedna z tych kobiet, która zwraca uwagę stylizacjami. Spowodowane jest to głównie tym, że jakby nie było, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce. Pierwsza dama z reguły wierna jest klasyce i stroni od ekstrawaganckich rozwiązań. Tym razem małżonka Andrzeja Dudy postanowiła jednak zaszaleć. Wybrała marynarkę, obok której nie dało się przejść obojętnie. Połączenie kolorów wymagało odwagi.

Agata Duda porzuciła klasykę na rzecz ekstrawagancji. Marynarka pierwszej damy to istne szaleństwo

Od jakiegoś czasu Agata Duda coraz częściej bierze udział w różnego rodzaju akcjach i pokazuje się publicznie. Tym razem pojawiła się na lekcji bezpieczeństwa drogowego z seniorami. Wybór tej grupy społecznej okazał się nieprzypadkowy. Statystyki wyraźnie mówią o tym, że to jedna z najbardziej poszkodowanych grup biorących udział w wypadkach drogowych. Na spotkanie w Dziennym Domu "Senior +" w Woli Karczewskiej Agata Duda wybrała odważną, jak na nią, stylizację. Pierwsze skrzypce odegrała kontrastowa marynarka w nasyconych kolorach.

Agata Duda nie boi się kolorów. Jej marynarka z pewnością nie należy do skromnych

Na spotkanie z seniorami Agata Duda wybrała marynarkę w kontrastujących ze sobą barwach. O ile połączenie różu i czerni było naprawdę niezłe, to fason okazał się prawdziwą klapą. Tak mocno taliowane kroje już dawno odeszły do lamusa. Obecnie są po prostu niemodne i wyglądają tandetnie. Gwoździem do trumny okazała się reszta stroju. Proste spodnie o nieodpowiedniej długości niezbyt pasowały do stylizacji. Botki na niskim obcasie dodatkowo obciążyły całość i również nie wyglądały najlepiej. Stylizacji nie uratował nawet dopasowany kolorystycznie top. Patrząc na pierwszą damę trudno nie wspomnieć o jej fryzurze - po raz kolejny jest za sztywno i zbyt idealnie. We włosach brakuje luzu i powietrza. W luźniejszych krojach pierwsza dama prezentowałaby się znacznie lepiej. Gdyby marynarka miała oversize'owy fason, spodnie były szerokie i sięgały ziemi, byłoby o niebo lepiej.

Agata Duda wybrała odważną stylizację Fot. KAPiF