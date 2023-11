Zygmunt Chajzer przez wiele lat był gwiazdą telewizji. Prezenter prowadził kultowy teleturniej "Idź na całość". Później karierę na małym ekranie rozpoczął jego syn Filip i to on dla młodszego pokolenia stał się tym bardziej rozpoznawalnym Chajzerem. Były gospodarz "Dzień dobry TVN" opublikował ostatnio na Instagramie zdjęcie ojca z młodości. Fani byli pod wrażeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Ohme o Filipie Chajzerze: Cokolwiek by nie zrobił, to generuje kontrowersyjne opinie

Filip Chajzer opublikował zdjęcie ojca bez koszulki. Internauci: Forma lepsza niż u Krzysztofa Ibisza

Filip Chajzer zawiesił ostatnio medialną karierę i zajął się rozkręcaniem własnych biznesów. Ostatnio wpadł na pomysł odchudzania seniorów. Prezenter wykorzystał ojca, aby zareklamować swoje usługi. Były gospodarz "Dzień dobry TVN" zestawił aktualne i dawne zdjęcie Zygmunta Chajzera. Trzeba przyznać, że na obu fotografiach prezentuje świetną formę. Mało kto zdaje sobie sprawę, że dziennikarz jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego. Młodszy Chajzer przyznał, że to właśnie tata podsunął mu pomysł na biznes.

Mój tata Zygmunt Chajzer - najbardziej sztosowy facet, jakiego znam! Kilka razy go posłuchałem i zawsze wyszedłem na tym dobrze - słucham więc i teraz - ogłosił na Instagramie.

Zygmunt Chajzer Zygmunt Chajzer; Instagram/filip_chajzer

Fani nie szczędzili prezenterowi komplementów. "Forma lepsza niż u Krzysztofa Ibisza", "Tatuś wygląda dolarsowo!", "Niczym młody bóg" - zachwycali się fani. Jedna z internautek porównała go natomiast do młodszego kolegi po fachu. "Normalnie myślałam, że na zdjęciu jest Maciej Dowbor" - stwierdziła.

Filip Chajzer gotuje z mamą. W kuchni doszło do dramatycznych scen. "To nie po to ja sobie palucha obciąłem"

Jakiś czas temu Filip Chajzer zamieścił na Instagramie relację ze wspólnego gotowania z mamą. Niestety podczas przygotowywania posiłku doszło do małego wypadku. Prezenter zranił się w palec. Sądząc po jego reakcji, musiało to być bardzo bolesne. "To nie po to ja sobie palucha obciąłem, krojąc ziemniaka na talarki, żebyście nie zobaczyli, jak moja mama robi swoje popisowe danie mojego dzieciństwa. Ale obiecuję, z happy endem, acz wciąż bez palucha" - napisał na Instagramie.

Filip Chajzer KAPiF.pl / KAPiF.pl