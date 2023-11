Karin Chiche to mieszkająca w Miami influencerka z 167 tys. obserwującymi na Instagramie. Celebrytka przyjaźni się z Caroline Derpieński, która jakiś czas temu pojawiła się na jej wieczorze panieńskim. Teraz wiemy już, że Chiche wzięła ślub ze swoim ukochanym. 22-letnia białostoczanka udostępniła zdjęcia z uroczystości, gratulując tym samym rajskiej ceremonii.

Caroline Derpieński pokazała zdjęcia ze ślubu przyjaciółki. "Najgorętsza panna młoda"

Caroline Derpieński udostępniła relację Chiche na Instagramie. "Gratulacje, moja kochana! Najgorętsza panna młoda" - czytamy. Na zdjęciach widzimy, że celebrytka postawiła na lekko beżową kreację, a ceremonia odbyła się na plaży. Nie wiemy jednak, czy wśród zaproszonych gości znalazła się też Caroline - na udostępnionych zdjęciach na próżno jej szukać.

Pod ostrzałem koleżanki Caroline Derpieński znalazła się ostatnio Aneta Glam. "Stara rura"

Przypominamy, że Karin Chiche zabłysnęła ostatnio w polskich mediach ostrymi wypowiedziami odnośnie Anety Glam. Choć nie znamy dokładnego kontekstu sprawy, zaczęło się od relacji na Instagramie "żony Miami" o treści: "Najpierw kradnie męża naszej przyjaciółki, potem wystawia naszą przyjaźń na próbę, a teraz zdradza 'królową Miami' Lisę Hochstein (to influencerka i uczestniczka "The Real Housewives of Miami" - red.). Dzi**o, jesteś skończona w tym mieście". Na odpowiedź Karin Chiche nie trzeba było długo czekać. "Ktoś mi wysłał skrina, jak ta stara rura Aneta Glam otwiera swoją brudną buzię. Chcesz się pobawić? To się pobawmy. Mówiłam ci, żebyś przestała wspominać moje imię, a ty sześć lat później nadal masz na moim punkcie obsesję" - zaczęła. Influencerka w dalszej treści wywodu oskarża Glam o rzekomą niewierność wobec partnera, jak i "nękanie" młodszych dziewczyn mieszkających w Miami. "Wszystko, co masz, to głupia karta kredytowa i nic więcej" - pisze rozwścieczona Chiche. Influencerka wrzuciła także bez kontekstu wiadomości od innych osób, które mają potwierdzać jej opinię na temat Anety Glam. Co na to Caroline Derpieński? Zaprasza na profil swojej koleżanki, na którym obserwatorzy znajdą ową "prawdę" na temat "żony Miami".

