Anna Starmach zasłynęła jako szefowa kuchni. Popularność przyniosła jej rola jurorki w programie "Masterchef". Kobieta szybko zyskała miano gwiazdy TVN. Aktywnie działa również w mediach społecznościowych, gdzie zyskała ponad 600 tysięcy obserwatorów. Mało kto wie, że Anna Starmach ma sławnych rodziców. Teresa i Andrzej Starmach są znanymi historykami i kolekcjonerami sztuki, a także właścicielami Galerii Starmach. Co więcej wiadomo na ich temat? Jurorka słynnego programu co jakiś czas mówi o mamie i tacie.

Anna Starmach opowiedziała o swoich rodzicach. Wspominała szczęśliwe dzieciństwo

Andrzej Starmach jest polskim marszandem, historykiem sztuki, a także kolekcjonerem. Tym samym tytułem może pochwalić się jego żona, Teresa. Para od 1989 roku prowadzi Galerię Starmach. Nie da się ukryć, że sztuka od zawsze była w życiu ich dzieci. Jakiś czas temu Anna Starmach opowiedziała "Vivie!", jak wyglądało jej dzieciństwo. Przyznała, że ma świetny kontakt ze swoimi rodzicami. Jurorka podziela razem z nimi zamiłowanie do dzieł, ukończyła nawet historię sztuki. Podkreśliła jednak, że nie tylko dlatego ma świetne relacje z mamą i tatą. Dodała, że ceni sobie sposób, w jaki została wychowana.

Z jednej strony rzeczywiście dla mnie najważniejsze jest życie rodzinne (...) to są wartości, które wyniosłam z domu. Nieważne, na jakim spotkaniu był mój tata, w jakiej części Europy, z jak wielkim artystą i o jakie pieniądze w interesach chodziło, mój telefon był zawsze najważniejszy. Tata przepraszał i odchodził na bok, żeby ze mną porozmawiać. Do tej pory tak jest. Z mamą było podobnie. (...) Niby małe gesty, ale jak istotne. Dające poczucie, że jest się dla kogoś tak bardzo ważnym - mówiła Anna Starmach w wywiadzie z "Vivą!".

Anna Starmach dodała również, że po rodzicach ma miłość do pracy. Andrzej i Teresa Starmachowie kochają to, co robią zawodowo i są w tym bardzo spełnieni. Szefowa kuchni podkreśliła, że jej mama poświęciła się dla rodziny i w pewnym momencie zajęła się wychowaniem dzieci. Wpoiła jej przekonanie, że zawsze trzeba znaleźć czas dla najbliższych. - Nauczyłam się odmawiać. Teraz częściej mówię: "Nie, nie mogę. Weekendy i wakacje są tylko dla rodziny". Myślę, że pomału sama odkrywam, jak będzie wyglądała moja rodzina. Na ile powielam wzorce, a na ile jestem w kontrze do nich - powiedziała Starmach w wywiadzie. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

Teresa i Andrzej Starmach Fot. Adam Golec / Agencja Wyborcza.pl

Rodzice Ani Starmach zdecydowali się na hojny gest. Przekazali muzeum dzieła warte krocie

Rodzice Anny Starmach niedawno zdecydowali się na ogromny gest. Podarowali część prywatnej kolekcji muzeom w Krakowie. Dzieła trafiły do Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Fotografii. Wyjątkowy dar został wyceniony na aż 50 milionów złotych. Jurorka "Masterchefa" była zachwycona gestem. "Dużo mówię o tym, jak dumna jestem z dzieci, ale dziś o tym, jak jako dziecko jestem dumna z moich rodziców" - podkreśliła w mediach społecznościowych.