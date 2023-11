Agata i Piotr Rubikowie chętnie relacjonują w mediach społecznościowych swoje bajeczne życie w Miami. Małżeństwo mieszka z córkami w dość zwyczajnym mieszkaniu w miejscowości Key Biscayne, które wynajmują. Od dłuższego czasu rozglądają się jednak za inną nieruchomością. Agata Rubik wyznała nawet na InstaStories, że mierzą się ze sprzedażą warszawskiej willi, żeby móc sobie pozwolić na lepszą nieruchomość w Stanach Zjednoczonych. Wyjawiła także, jak wyglądają poszukiwania wymarzonego lokum.

Rubikowie szukają wymarzonego gniazdka. Ceny? Robią wrażenie

Okazuje się, że ostatnio małżonkowie oglądali mieszkanie w tym samym budynku, w którym mieszkają obecnie. Ostatecznie jednak cena okazała się nieadekwatna do oferowanej nieruchomości. "Niecałe 130 metrów kwadratowych do totalnego remontu za jedyne 1 400 000 dolarów" - powiedziała z przekąsem Agata Rubik. Para wybrała się także, żeby obejrzeć willę na Mashta Island. To jednak wiązałoby się ze znacznym zobowiązaniem. Posiadłość kosztowała kilka milionów dolarów. Rubikowie musieliby wziąć kredyt na blisko 30 lat. Nie zdecydowali się więc na ten krok.

Agata Rubik zachwyciła się mieszkaniem przy plaży

W ostatni wtorek Agata i Piotr znów wybrali się, żeby obejrzeć kolejne mieszkanie. Tym razem zachwycił ich przede wszystkim widok na ocean. Apartament blisko plaży zrobił na nich wrażenie. Celebrytka podkreślała, że spodobało jej się mieszkanie umiejscowione w rogu budynku. Niewykluczone, że para zdecyduje się na ten zakup. Zdjęcia Agaty i Rubików szukających wymarzonego gniazdka znajdziecie w galerii na górze strony.

Jednak życie w Miami to nie tylko plaża, słońce i luksusy. Ostatnio miasto zmagało się z falą powodzi. Na Instagramach Agaty Rubik czy Caroline Derpieński mogliśmy zauważyć zalane ulice. "Dzisiaj pierwszy dzień, kiedy słońce nie pojawiło się choćby na chwilę. Rano bardzo wiało, teraz pada, a wieczorem ma być burza" - stwierdziła Rubik. Na zamieszczonych kadrach widać było, że samochody wręcz pływają po jezdni, a wejście do szkoły jest tymczasowo niedostępne. "Dzisiaj hulajnogą byłoby ciężko" - podsumowała Rubik. Pokazała ponadto wejście do szkoły, w której uczy się jej młodsza córka Alicja. Podobnie jak inni uczniowie miała dzień wolny. Rubik pokazała pod koniec relacji, że na ulicy widać tylko duże auta. "I nie miej tu SUV-a" - skwitowała celebrytka.

Agata Rubik zachwyca się listopadem w Miami Agata Rubik zachwyca się listopadem w Miami. Fot. Instagram.com/agata_rubik screen