Katarzyna Bosacka w nowym wywiadzie powiedziała o tym, jak próbuje znaleźć siebie na nowo po rozstaniu z mężem. Marcin Bosacki po 26 latach zostawił ją dla innej partnerki. Przez długi czas nie chciała mówić o życiu prywatnym. W końcu jednak udzieliła wywiadu Małgorzacie Ohme, w którym wyznała, jak sobie radzi. - Ja już z tego dołka wychodzę, już na pewno jestem na powierzchni, starałam się z nim nie kopać. To jest taki dobry czas dla mnie, po to, żeby zobaczyć, czego mi brakowało, co mogę jeszcze zrobić i żeby też realizować swoje pasje. Otworzyła mi się jakaś przestrzeń i mogę spojrzeć na siebie w końcu - wyznała. Mówiła również o tym, jak zmieniło się jej życie. Jest pewna kwestia, o której nigdy nie powie publicznie. O co chodzi?

REKLAMA

Zobacz wideo Bosacka zmieni dom po rozwodzie? Opowiedziała także o randkowaniu

Katarzyna Bosacka i Gosia Ohme w mocnym wywiadzie. Jakie były kulisy rozstania? Nie dowiemy się

W ostatnim czasie Katarzyna Bosacka przechodzi przez trudny okres. Po rozpadzie wieloletniego małżeństwa dziennikarka przez jakiś czas niewiele mówiła w tym temacie. Ostatnio jednak przerwała milczenie. W wywiadzie z Małgorzatą Ohme przyznała, że obecnie radzi sobie świetnie. Coraz częściej się uśmiecha i wdraża się w nowe życie. W pewnym momencie Bosacka została zapytana o aspekt rodzinny. Ohme przyznała, że po swoim rozwodzie niektórzy uznali, że straciła wizerunek "family friendly". Czy Bosacka miała podobne doświadczenia? Dodała, że nadal ma swoją rodzinę w postaci dzieci. Po chwili otworzyła się na temat rozstania. W pewnym momencie opowiedziała o tym, czego nigdy nie zrobi. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

To się stało też zupełnie nie z mojej winy. Pytasz o obecność w mediach. Obiecałam sobie jedno: nigdy nie zdradzę żadnych szczegółów, nigdy nie będę siała nienawiści, nigdy nie będę chciała nikogo zniszczyć, nigdy nie opowiem o prywatnych sprawach - powiedziała Bosacka w wywiadzie.

Katarzyna Bosacka, Małgorzata Ohme fot. https://www.youtube.com/@GosiaOhme/screenshot

Katarzyna Bosacka o tym, jaka była przed rozstaniem. Porównała się do robota

Katarzyna Bosacka podjęła również kwestię tego, jak czuła się, będąc jeszcze w małżeństwie. Dodała, że w tamtym momencie nie było z nią najlepiej. Pokusiła się o nietypowe porównanie. - W jakiej ja byłam roli? Takiego robota. Wielozadaniowego, ogarniającego wszystko. My, kobiety, miałyśmy to wpojone przez nasze matki. (...) My bardzo często same sobie to narzucamy, że jesteśmy tym robotem, i że to wszystko musi być tak zrobione. Nie wiem, po co - wyznała w wywiadzie z Małgorzatą Ohme. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Bosacka odniosła się do rozstania z mężem. Zrobiła to w trakcie nagrania