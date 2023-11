Justyna Steczkowska i Edyta Górniak zrobiły ogromne kariery w polskim show-biznesie. Choć obie panie działają w tej samej branży, nie pałają do siebie sympatią. Przez wiele lat są w aktywnym konflikcie. Wokalistki często również obrzucają się wzajemnie błotem w przestrzeni mediów. Jakiś czas temu Steczkowska planowała zakończyć trwającą "wojnę". Wówczas Górniak zażądała przeprosin i stwierdziła, że straciła zaufanie do koleżanki. Teraz jednak nastąpił przełom. Czyżby pojawiła się szansa na ocieplenie relacji?

Zobacz wideo Radosław Majdan o Edycie Górniak. Po latach bierze ją w obronę

Justyna Steczkowska chce się pojednać z Edytą Górniak. Wyciągnęła rękę na zgodę?

Niedawno Justyna Steczkowska wzięła udział w wywiadzie z "Faktem". Wówczas została zapytana o relację z Edytą Górniak. Ku zaskoczeniu, wokalistka postanowiła w pozytywny sposób się o niej wypowiedzieć. - Kocham Edytę taką, jaka jest. Uważam, że ma w sobie dużo odwagi, ma piękny głos, jest urokliwą kobietą - wyznała w rozmowie. To jednak nie wszystko. Dodała, że choć nie spotykają się na co dzień, planuje to zmienić. Steczkowska wprost zaprosiła Górniak na spotkanie. - Edi, zapraszam cię na herbatę, kochanie. Może pogadamy sobie i wszystko, co złe, pójdzie w niepamięć - wyznała. Piosenkarka podkreśliła, że nie ma do nikogo żalu ani pretensji. Dodała, że bardzo chętnie spotka się z Górniak na żywo, "jeśli tylko jest chęć z obu stron". Więcej zdjęć Steczkowskiej i Górniak znajdziecie w galerii na górze strony.

Dlaczego Edyta Górniak i Justyna Steczkowska się pokłóciły? Ich historia sięga 2011 roku

Edyta Górniak i Justyna Steczkowska pokłóciły się w 2011 roku. Choć powód ich konfliktu wydaje się błahy, wciąż jest aktualny. Wyszło na jaw, że obie panie zaplanowały premiery swoich płyt 14 lutego. Nieporozumienie miało sprawić, że wkrótce wokalistki zaczęły się unikać. Później i Steczkowska, i Górniak odzywały się do siebie, gdy były jurorkami "The Voice of Poland". Nie brakowało jednak złośliwości. Co stało się dalej? Więcej informacji znajdziecie TUTAJ.

Edyta Górniak, Justyna Steczkowska KAPiF