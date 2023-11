W środę 22 listopada w Sejmie debatowano nad refundowaniem przez państwo metody zapłodnienia in vitro. Jest to obywatelski projekt o nazwie "Tak dla in vitro". W sprawę zaangażowana jest Małgorzata Rozenek-Majdan, która pojawiła się nawet na sejmowej mównicy. - Ten projekt nie tylko daje szansę na zostanie rodzicami, ale przede wszystkim jest symbolem powrotu do normalności - mówiła. Anna Lewandowska zazwyczaj stroni od wypowiadania się na tematy polityczne. Wygląda jednak na to, że ta sprawa jest bliska jej sercu. Trenerka wypowiedziała się na ten temat. Zamieściła w sieci wymowny wpis.

Anna Lewandowska wypowiedziała się na polityczny temat. Rzadko to robi

Anna Lewandowska prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania śledzi ponad pięć i pół miliona osób. Celebrytka zazwyczaj dzieli się z nimi treningami bądź pokazuje urywki z życia rodzinnego. Rzadko można u niej natomiast znaleźć treści związane z polityką. Ostatnio zrobiła jednak mały wyjątek od tej reguły. Udostępnia na InstaStories wpis, w którym dała jasno do zrozumienia, że chciałaby, aby w Polsce in vitro było finansowane z budżetu państwa. Do wpisu załączyła ujęcie z plaży, na którym pozuje z córkami. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

Dziś w Sejmie był ważny dzień! Odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o finansowaniu in vitro, na który czeka wiele osób. To szansa dla ponad półtora miliona par i rodzin na spełnienie swojego największego marzenia o dziecku. WHO, które niepłodność uznało za chorobę cywilizacyjną, twierdzi, że ten problem będzie dotykał coraz więcej osób. Nie pozwólmy, aby polityczne emocje, kwestie finansowe i brak dostępu do odpowiednich lekarzy przekreślały nadzieję na bycie kochającym rodzicem - napisała Lewandowska.

Anna Lewandowska o wychowaniu dzieci

Anna i Robert Lewandowscy są rodzicami dwóch córek: Klary i Laury. Trenerka często zabiera głos w sprawie dzieci. W ubiegłym roku na Instagramie celebrytki pojawił się obszerny wpis. Wyjaśniła w nim, jakie wartości chciałaby przekazać córkom. "Bycie rodzicem to trudna i odpowiedzialna sprawa. Często zastanawiam się, jak zrobić wszystko, co w naszej mocy, by nasze córki wyniosły z domu, to co najcenniejsze. Spędziliśmy z Robertem wiele godzin, dyskutując o tym. Chcemy, aby zawsze czuły się kochane, miały poczucie własnej wartości oraz wiedziały, że jako rodzice jesteśmy i zawsze będziemy obok. Niestety, w dzisiejszym świecie dzieci czują się często bardzo osamotnione. Jak pokazują badania ponad 30 proc. nastolatków rzadko lub nigdy, czuje się z siebie dumne. Świadomość własnej wartości, wiara w siebie i poczucie bezpieczeństwa to kluczowe kwestie, które każde dziecko powinno otrzymać od rodziców" - napisała.

Anna Lewandowska z córkami https://www.instagram.com/annalewandowska/