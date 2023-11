Katarzyna Warnke od lat spełnia się jako aktorka. Znamy ją m. in. z "Botoksu", "Kobiet mafii", "Pętli", "Uwikłanych" czy z ostatniego filmu "Cały ten seks", w którym gra także jej były mąż. Małżeństwo aktorów oficjalnie zakończyło się w październiku 2023 roku. Aktorka wypowiada się w mediach o eks z szacunkiem. Nie wywołuje skandalu, jak potrafią robić to niektórzy celebryci. Co Warnke uważa o tych gwiazdach, które piorą brudy publicznie z dawnymi partnerami? O to zapytaliśmy się aktorki podczas rozmowy na pokazie MMC.

Zobacz wideo Warnke ma ideał faceta? Oto cechy

Katarzyna Warnke nie popiera wyzywania się między byłymi partnerami. Mówi o sytuacji ze Stramowskim

- Wydaje się, że się komuś dopiecze, a rozpętuje się wojna, nad którą potem się już nie panuje. Ani nad swoimi emocjami, ani nad interpretacją pewnych gestów. Naprawdę, wystarczyłoby niewiele, żeby publicznie poszła iskra między mną a Piotrkiem. Chyba były takie insynuacje, że poszła. To był kompletny idiotyzm i obydwoje na to zareagowaliśmy i reagujemy na takie sytuacje, bo nie życzymy sobie, żeby ktoś interpretował naszą relację. To my będziemy nadawali ton temu, co wychodzi do mediów - oznajmiła zdecydowanie aktorka. To jednak nie były jej ostatnie słowa na temat medialnego darcia kotów między byłymi partnerami.

Wydaje mi się, że wiele osób musi żałować, że ta wojna się rozpętała, bo rany są głębokie i mogę tylko powiedzieć, że bardzo współczuję tym ludziom, ich dzieciom, tego, co przeszli, bo rozstania są trudne. Czasami chodzi o zdradę. Publiczne piętnowanie tego to koszmar - dodała gwiazda.

Katarzyna Warnke, Piotr Stramowski Katarzyna Warnke o darciu kotów z ex, KAPiF.pl

Katarzyna Warnke jest singielką. Jaki mężczyzna ma u niej szansę?

Niedawno poruszyliśmy z aktorką temat wyboru nowego partnera. Jakie cechy brane są pod uwagę? - Zawsze chodzi o wygląd, bo jesteśmy wzrokowcami. Mówi się, że mężczyźni bardziej, ale kobiety też. Natomiast (...) życie potrafi zaskoczyć. Można sobie wymyślać wszystko, a potem przychodzi to mocniejsze uderzenie serca i po prostu w tym jesteś i się nie zastanawiasz, jakie sobie wymyśliłeś strategie i jakich miałeś dokonać wyborów - wyznała Warnke. Czego jeszcze aktorka szuka w mężczyźnie? - Wydaje mi się, że system wartości, szczerość i empatia to są podstawowe rzeczy. To się musi zgadzać, bo jeśli się nie zgadza, to nic z tego nie będzie - oznajmiła. Więcej o aktorce przeczytacie tutaj. Po jej zdjęcia zapraszamy do galerii.

Katarzyna Warnke Katarzyna Warnke o darciu kotów z ex, KAPiF.pl