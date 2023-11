Paulina Rzeźniczak spytana o imię dla córki. Decyzja już zapadła

Paulina Rzeźniczak wyszła za znanego piłkarza w 2022 roku. Bajkowa ceremonia miała miejsce na plaży w Miami, o czym pisaliśmy między innymi tutaj. Małżonkowie wkrótce będą żyli we trójkę - wybranka Rzeźniczaka jest w ciąży. W jednym z ostatnich InstaStories oświadczyła, jaki krok podjęła z partnerem odnośnie do ich córki.

Paulina Rzeźniczak przygotowuje się do powitania córki. Pewną decyzję ma już za sobą

O płci dziecka znanego duetu dowiedzieliśmy się z efektownego baby shower, na którym Rzeźniczak kopnął piłkę, z której wyleciał różowy pył zwiastujący narodziny dziewczynki. Przyszła mama chętnie relacjonuje, jak czuje się w stanie błogosławionym. Pod ostatnim zdjęciem opisała swoją nową rzeczywistość. "Mała aktywność, coś posprzątać, coś zdrowego, małe grzeszki, woda, wygodne ciuszki, wspólny czas. Jest coraz ciężej, ale staram się zachować jakąkolwiek aktywność, by nie zwariować - dziś basen i mała zmiana wyglądu sypialni" - napisała Rzeźniczak. W InstaStories natomiast poinformowała fanów o pewnej kwestii. Internauta zapytał ją: "Macie już imię dla dzieciątka?". Przyszła mama z kolei odpowiedziała:

Tak. Odpowiadając na kolejne, podobne pytania, póki co nie chcemy dzielić się wybranym imieniem.

Czy Jakub Rzeźniczak będzie obecny przy porodzie?

Jakub Rzeźniczak został z kolei spytany, czy planuje być przy porodzie. "Tak, planujemy poród rodzinny, jeśli tylko to będzie możliwe, to będę przy narodzinach naszej córeczki, będę wspierał żonę w tym momencie. Nie mogę się tego doczekać. Zobaczymy, jak to będzie. Paulinka trochę się martwi, jak ja zareaguję, jak ja będę się zachowywał, no bo wiadomo, że jest to duże przeżycie i taki widok, którego się nie spotyka na co dzień. Ale tak jak mówię, jestem entuzjastycznie do tego nastawiony i nie mogę się doczekać tego momentu" - oznajmił pewien czas temu. Dodał ponadto, co zmieniło się w jego prywacie. "Tak, w naszym życiu zrobiło się dużo spokojniej i myślę, że też jesteście w stanie odczytać to z naszych social mediów. Ja wczoraj, jak wstawiałem post, nasze wspólne zdjęcie, chciałem napisać coś o tym spokoju, ale nie wiedziałem, jak to wyrazić. Myślę, że nasze zdjęcia wyrażają wszystko, w jakim jesteśmy nastroju i jak się czujemy " - wyznał Rzeźniczak. Po zdjęcia pary zapraszamy do galerii.

