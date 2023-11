Paulina Sykut-Jeżyna od lat związana jest z Telewizją Polsat. Poza prowadzeniem pogody, większość widzów kojarzy prezenterkę z "Must Be the Music. Tylko muzyka", "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" (który na razie został wstrzymany) oraz wielu imprez takich jak sylwester czy słynny sopocki festiwal. Przy okazji pokazu mody duetu MMC zapytaliśmy Sykut-Jeżynę o byłego prowadzącego "Mam talent!", Szymona Hołownię. Wiele osób twierdzi, że w polityce wychodzi mu lepiej. Jakie zdanie ma prezenterka Polsatu?

Paulina Sykut-Jeżyna o Hołowni. Marszałek by się zarumienił

"Mam talent!" to nie tylko osoby z wieloma umiejętnościami czy znane jury, ale i duet zgranych prowadzących, który przez lata porywał tłumy dzięki Marcinowi Prokopowi oraz Szymonowi Hołowni. Drugi z wymienionych spełnienie odnalazł w polityce. Odszedł z programu w 2019 roku, a dziś pełni funkcję marszałka Sejmu. Wróćmy jednak do jego telewizyjnej kariery. Jak okiem doświadczonej prezenterki wypadł w tej roli Hołownia?

Po latach biednego pana Szymona oceniają. Przecież był świetny. Ja go bardzo lubiłam jako prowadzącego, Marcina tak samo. Uważam, że wciąż mają szansę na świetny duet, może kiedyś się to ziści jeszcze. Podejrzewam, że oni też się bardzo lubią i wciąż mogliby podokazywać na scenie razem - oznajmiła Sykut-Jeżyna.

Sykut-Jeżyna uwielbia prowadzić "Taniec z Gwiazdami". Co z przyszłością formatu?

Prezenterka z wielką przyjemnością do tej pory prowadziła format o tańcu. Towarzyszyli jej w tym Izabela Janachowska i Krzysztof Ibisz. Jakie wieści krążą w sieci odnośnie do dalszych losów programu? - Edward uważa, że formuła "Tańca z Gwiazdami" trochę się już wyczerpała. Zwłaszcza że to program, na który stacja wykładała do tej pory naprawdę ogromne pieniądze. Te mogłyby się pewnie zwrócić tylko wtedy, jeśli wśród uczestników pojawiłyby się naprawdę mocne nazwiska, te z najwyższej półki. A udziału takowych zewnętrzny producent programu nie jest w stanie zagwarantować - zdradził informator Pudelka. Z kolei według ustaleń Pomponika słynny show ma powrócić wiosną 2024. Ponadto program ma mieć innego producenta - nie Rochstar, a Jake Vision. Więcej o tym przeczytacie tutaj. Po zdjęcia prezenterki zapraszamy do galerii.

