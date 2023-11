Lara Gessler, znana restauratorka i córka Magdy Gessler, od 2020 roku jest w związku małżeńskim z prawnikiem Piotrem Szelągiem. Przez pewien czas stanowili "rzymskie małżeństwo", co wyjaśniliśmy tutaj. Para wychowuje razem Nenę i Bernarda. Gessler po narodzinach syna naturalnie dzieliła się tym faktem na Instagramie w ubiegłym roku. W tym samym czasie jej mąż potrzebował odpoczynku psychicznego, dlatego opuścił na pewien czas rodzinę. Teraz Gessler odniosła się do tej sytuacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Lara Gessler szczerze o Pandora Gate

Lara Gessler wraca do problemów psychicznych męża. "To się może zdarzyć każdemu"

Mąż restauratorki swego czasu poinformował obserwatorów, że przenosi się do hotelu. Było to tuż po narodzinach drugiego dziecka pary. Po zebraniu sił z powrotem znalazł się u boku ukochanej i dzieci. O wszystkim opowiedział w mediach. "Chwilowo robię przerwę w byciu sam ze sobą i wracam stęskniony do Lary i dzieci. Dziękuję Laro, że rozumiesz moje potrzeby i mnie wspierasz. Dziękuję Magdo, że pomagasz mi tam, gdzie potrzebuję" - wyznał Szeląg. Lara Gessler sprostowała tę sytuację w rozmowie ze "Światem Gwiazd".

To nie była wyprowadzka (...) Miał załamanie nerwowe, to się może zdarzyć każdemu, częściej mówimy o baby bluesie w przypadku porodu kobiet, ale słuchajcie, facetom też się to zdarza - przyznała.

Lara Gessler, Piotr Szeląg Lara Gessler o mężu, KAPiF.pl

Lara Gessler postanowiła wspomnieć o swoich gorszych chwilach

- To też jest tak, że jest to jakaś nowa rola do spełnienia, w tym wypadku fakt bycia ojcem dla syna i każdego to czasami dopada. (...) Po Covidzie zdrowie psychiczne siadło bardzo. Mimo tego, że były różne komentarze na ten temat, to my jesteśmy rodziną na dobre i na złe, jesteśmy po to, aby się wspierać. Ja też mam gorsze momenty i wtedy Piotr mnie wspiera, tylko nie wszystko jest zawsze tak chwytliwe i tak spektakularne, żeby to tak rozdmuchać - dodała restauratorka. Obecnie Lara Gessler chętnie dzieli się w sieci rodzinnymi kadrami. Nie brakuje na nich dzieci, ale także męża, który dumnie z nimi pozuje. Rodzina cieszy się ciepłym odbiorem w sieci. Fani uwielbiają tego typu sesje, co możemy przeczytać w komentarzach pod postami Gessler. "Cudowna z was rodzinka. Bije od was dobroć, spokój i szczerość" - możemy przeczytać na profilu restauratorki. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Lara Gessler, Piotr Szeląg Lara Gessler o mężu, KAPiF.pl