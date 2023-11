Anna Dymna dopiekła synowi. 'Żmija wykarmiona moją piersią'

Anna Dymna to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek. Filmy z jej udziałem zna prawie każdy. Występowała w takich kultowych produkcjach jak "Znachor", "Trędowata", "Kochaj albo rzuć" czy "Janosik". Niedawno fani mieli okazję zobaczyć ją także w głośnym serialu Netfliksa o powodzi we Wrocławiu "Wielka woda". Jej życie prywatne często znajdowało się na medialnym świeczniku. Trzykrotnie wychodziła za mąż. Ma też jednego syna, o którym mało kto wie. Tak opowiadała o nim w ostatnim wywiadzie.

Anna Dymna z dumą opowiada o swoim synu. Kim jest Michał Dymny?

Aktorka ma na koncie wiele zawodowych sukcesów. Jednak zapytana o to, z czego jest najbardziej dumna w życiu, wskazała na jedynego syna. Łączy ich wyjątkowa więź. - W wieku 34 lat urodziłam sobie przyjaciela na całe życie. Mam dobrego syna. Ja go lubię. I on mnie chyba też - opowiadała w "Dzień dobry TVN". Przez lata rzadko o nim opowiadała. "Wiele lat nie mówiłam, że mam syna Michała, bo on jest osobnym bytem, odrębnym człowiekiem, wstydził się i nie chciał, żebym o nim mówiła. (...) Teraz jest już dojrzały i wybacza mi, że o nim opowiadam" - tłumaczyła w książce "Warto mimo wszystko. Pierwszy wywiad rzeka".

Michał Dymny co prawda nie poszedł w ślady mamy, ale kinematografia była zawsze blisko jego sercu. Ukończył filmoznawstwo. Później zajął się muzyką i ostatecznie to z nią związał swoje życie. Gra na gitarze oraz klawiszach. Jest też członkiem dwóch zespołów: Neal Cassady&the Fabulous Ensamble oraz Nucleon. Obie grupy tworzą muzykę z pogranicza punku i rocka progresywnego. To nie koniec jego talentów. Ponoć jest też zdolnym kucharzem.

Żmija wykarmiona moją piersią, niektóre potrawy robi lepiej ode mnie - żartowała na łamach magazynu "Pani" Anna Dymna.

Anna Dymna vs. Synowa. Aktorka opowiedziała o ich relacji

Syn aktorki dwa lata temu stanął na ślubnym kobiercu. Jego wybranką jest malarka Agata Kus, z którą Anna Dymna szybko złapała wspólny język. Panie dogadują się świetnie i lubią wspólnie spędzać czas. Cała trójka najchętniej gra w gry planszowe. - To było cudowne. Wszystko jedno, kto wygrywał. Siedzimy razem, gadamy niekoniecznie tylko o sztuce. Następnym razem umawiamy się na scrabble, w których wymyśla się tylko słowa z błędami. Nigdy w to nie grałam, ale synowa Agata mówi, że to jest bardzo śmieszne. Już się cieszę - opowiadała w "Pani".

Wspólnie celebrują też święta. Rodzinną tradycją bożonarodzeniową jest klejenie szopek. - Dzięki Agatce nie robię już aniołków, szopek i baranków z masy solnej, tylko z glinki ceramicznej. Czasem ulepiłam z ciasta pięknego aniołka, ale po wypieku buźka mu spuchła. Patrzę: goryl, nie aniołek! Glinka tylko schnie, nie odkształca się, potem maluję ją akrylami - wyznała Dymna.