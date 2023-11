Piotr Adamczyk ma za sobą małżeństwo z Kate Rozz, a także głośne medialnie związki z Agnieszką Wagner, Anną Czartoryską i Weroniką Rosati. Szczęście jednak znalazł u boku aktorki i modelki Karoliny Szymczak. Para wzięła ślub w tajemnicy, 29 czerwca 2019 roku. W rozmowie z Plotkiem żona Piotra Adamczyka wyjawiła, jak teraz wyglądają ich relacje. Wspomniała też o odczuwalnej różnicy wieku.

REKLAMA

Zobacz wideo Szymczak opisuje swoje życie z Adamczykiem. Mówi o różnicy wieku

Żona Adamczyka odsłania kulisy ich wspólnego życia: Kompletnie nie traktuję go jak wielkiego aktora

Reporterka Plotka, Weronika Zając, zapytała Karolinę Szymczak, jak to jest być żoną Piotra Adamczyka. Żona celebryty, z uśmiechem na ustach przyznała, że wcale nie traktuje Adamczyka jak wielkiego aktora. Dla niej to po prostu "zwykły Adamczyk".

Dla mnie to jest po prostu mój Piotr Adamczyk, mój mąż. Zwykły Adamczyk, bo Adamczyków i Szymczaków jest jak psów. Dla mnie to jest po prostu zwykłe nasze życie w domu. Ja go kompletnie nie traktuję jak wielkiego aktora. Dopiero jak wyjdziemy razem gdzieś na kolację, to czuję, że to jest 'ten' Piotr Adamczyk. Dla mnie to jest mój Piotrek, którego ja znam inaczej, niż znają go media i zna go film - powiedziała Karolina Szymczak w rozmowie z Plotkiem.

Żona Adamczyka o różnicy wieku w małżeństwie: Moje pokolenie jest bardziej otwarte

W rozmowie z Plotkiem Karolina Szymczak wyznała także, czy odczuwa różnicę wieku w swoim małżeństwie. Dodajmy, że żona Piotra Adamczyka jest o 19 lat młodsza od aktora. Wspomniała o różnicy pokoleniowej i innym wychowaniu. Podkreśliła jednak, że to ciekawe doświadczenie. "Na pewno jest odczuwalna ze względów pokoleniowych. Jesteśmy inaczej wychowani. Na pewno pokolenie mojego męża jest bardziej zamknięte. Moje pokolenie jest bardziej otwarte. I rzeczywiście to są czasami różnice, ale to jest piękne, bo możemy się od siebie uczyć różnych rzeczy, których jako pokolenie nie znamy. I to jest jedno z bardziej fascynujących rzeczy, które można doświadczyć w takim związku, gdzie jest różnica wieku" - dodała Karolina Szymczak w rozmowie z Plotkiem.

Karolina Szymczak odsłania kulisy małżeństwa z Piotrem Adamczykiem Karolina Szymczak odsłania kulisy małżeństwa z Piotrem Adamczykiem. Fot. KAPiF