Agnieszka Chylińska znana jest ze swojego poczucia humoru i dystansu do rzeczywistości. W jednym z wywiadów z "Super Expressem" zażartowała, że w jej domu jest "totalny syf". Na kadrach wnętrz, które rzadko udostępnia w sieci, na próżno jednak szukać designerskich mebli, które zazwyczaj pojawiają się w mieszkaniach znanych osób. Wokalistka urządziła się całkiem przyziemnie, w jej domu znajdują się m.in. ramki wypełnione rodzinnymi fotografiami, stare meble, święte obrazki czy liczne bibeloty. Portal Shownews.pl postanowił zapytać o opinię Jonatana Kilczewskiego, projektanta wnętrz znanego ze współpracy m.in. z Katarzyną Cichopek.

Agnieszka Chylińska twierdzi, że mieszka w "totalnym syfie". Projektant wnętrz też jej nie oszczędził

- Jej dom widać, że jest trochę wynikową przypadku. Dużo różnych elementów, często do siebie niepasujących - zaczął Kilczewski. Z wypowiedzi projektanta wynika, że raczej nie jest on fanem tego, jak piosenkarka zaaranżowała domową przestrzeń. Według jego oceny brakuje w niej funkcjonalności. - Dobry eklektyzm we wnętrzu jest wbrew pozorom trudny do uzyskania. To wnętrze mogłoby być artystyczne, kolorowe i barwne jak Agnieszka, jednak obecnie mam wrażenie, że brakuje tam miejsca do przechowywania oraz osoby, która by podpowiedziała, jak w mądry i sensowny sposób zagospodarować tę przestrzeń - powiedział. Projektant uważa, że dom Chylińskiej nie oddaje jej osobowości. - Nie chodzi mi o to, by było to kolejne wnętrze od tzw. linijki, niczym z katalogu dobrego designu, jednak dobrze zaprojektowane, pokazujące duszę osób tam mieszkających - czytamy w portalu.

Tak mieszka Agnieszka Chylińska

Jak mieszka Chylińska? Na zdjęciach na Instagramie widzimy nietuzinkowy salon, który jest sercem domu. Piosenkarka zdecydowała się na oliwkowo-beżowe ściany, które współgrają z drewnianymi akcentami, a na samym środku stanął brązowy stolik z radiem i odtwarzaczami DVD. Sypialnia Agnieszki Chylińskiej jest pełna zaskoczeń i artystycznego nieładu. A kuchnia? Jej ściany zostały pomalowane na żółto i kontrastują z płytkami w odcieniach beżu. Na drewnianych meblach stanęły stare przyrządy kuchenne. Wejdźcie tutaj, aby zobaczyć zdjęcia domu Chylińskiej.

