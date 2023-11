Magda Narożna to istna wyjadaczka sceny disco polo. Piosenkarka zespołu Piękni i Młodzi ma wielu fanów, którzy od początku śledzą jej karierę. Narożna niedawno skończyła 35 lat. Na przestrzeni lat jej wizerunek mocno ewoluował. Wokalistka już jakiś czas temu wyznała, że w drodze po lepsze samopoczucie zmieniła styl życia, a co za tym idzie - sylwetkę. Po metamorfozie często zwraca się do fanów za pośrednictwem Instagrama, gdzie motywuje i zdradza szczegóły pracy nad wymarzoną figurą. Nic dziwnego, że dziś sięga też po znacznie bardziej odważne kreacje, niż dawniej.

Magda Narożna kończy 35 lat. Zmieniała się jak kameleon

Dziś trudno wyobrazić sobie Magdalenę Narożną w innym odcieniu włosów. W show-biznesie zaistniała jako platynowa blondynka, a zaczesana do góry grzywka stała się jej znakiem rozpoznawczym. Zanim stała się sławna, jej włosy były jednak całkowicie ciemne. Kolejno miała na głowie irokeza, długie warkoczyki, grzywkę, loki... Fryzura to element, z którym lubi eksperymentować najbardziej. Piosenkarka dała upust swojemu uwielbieniu do metamorfoz w programie "Twoja twarz brzmi znajomo", przy okazji którego pokazała się nawet kompletnie łysa. Zdjęcia Narożnej znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Magdalena Narożna KAPiF

Magda Narożna zmieniła także sylwetkę. Dziś motywuje fanów

Liderka zespołu Piękni i Młodzi na przestrzeli lat także sporo schudła. Dziś chętnie opowiada fanom o tym, jak udało jej się zrzucić kilogramy. Choć piosenkarka nie ukrywa, że miała momenty zwątpienia, to zawsze starała się znaleźć w ciągu dnia chwilę, by poćwiczyć i zadbać o zdrowie. Narożna do podobnej aktywności zachęca teraz swoich obserwujących. Gwiazda uważa, że należy nauczyć się żyć w zgodzie ze swoim organizmem. Radzi, by wyeliminować z diety produkty przetworzone, które lepiej zastąpić zdrowymi zamiennikami. Poza tym gwiazda disco polo wymieniła kilka czynników, które także są bardzo pomocne w walce z kilogramami. Chodzi o sen i regularność. Ale to nie wszystko. W jej przypadku niezbędna była aktywność fizyczna, Magda Narożna już wcześniej mówiła, że ćwiczy nawet codziennie. Liderka Pięknych i Młodych niedawno zestawiła swoje zdjęcia, na których widać, że przeszła sporą metamorfozę. Zobaczycie je w naszej galerii.

Magdalena Narożna Fot. Instagram.com/madzia_pim