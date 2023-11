Małgorzata Rozenek od lat wspiera pary, które chcą doczekać się potomstwa dzięki metodzie in vitro. Telewizyjna gwiazda sama została mamą dzięki tej metodzie. Została też twarzą kampanii "Tak dla in vitro", która promuje obywatelski projekt ustawy w tej sprawie. Rozenek walczy o refundację tej metody leczenia bezpłodności. Dlatego w środę pojawiła się w Sejmie.

Małgorzata Rozenek w Sejmie

22 listopada w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu wspomnianej ustawy. Małgorzata Rozenek ma nadzieję, że to właśnie refundacja in vitro będzie pierwszą ustawą uchwalona przez nowy skład parlamentu. "Miejmy nadzieję, że to będzie pierwsza ustawa, którą ten Sejm uchwali. Ta metoda jest w 100 proc. etyczna i wystarczy na jej temat trochę poczytać (...). Mamy dramatyczne wyniki dzietności i ważne jest, żeby wokół tego coś robić" - powiedziała Małgorzata Rozenek w rozmowie z tvn24.

Podczas środowego czytania projektu ustawy pierwsza głos zabrała posłanka KO Agnieszka Pomaska, która podziękowała Rozenek za aktywne włączanie się w zbieranie głosów pod projektem ustawy.

Rozenek walczy o refundację leczenia in vitro. "Długo byłam pacjentką klinik leczenia niepłodności"

Już w czerwcu tego roku Małgorzata Rozenek wzięła udział w obradach Sejmu. "Staję przed wami jako matka. Matka trójki dzieci, urodzonych dzięki metodzie in vitro (...). Bardzo długo byłam pacjentką klinik leczenia niepłodności. Gdyby nie możliwość, którą in vitro mi stworzyło, prawdopodobnie nigdy nie zostałabym mamą. A to najważniejsza rzecz, którą mogę w życiu przeżywać" - mówiła wówczas Małgorzata Rozenek.

Małgorzata Rozenek z Borysem Budką na sejmowym korytarzu Małgorzata Rozenek z Borysem Budką na sejmowym korytarzu. Fot. Instagram.com/m_rozenek