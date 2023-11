Małgorzata Rozenek w sierpniu 2022 roku opublikowała na Instagramie zdjęcie z narady z Donaldem Tuskiem, czym wzbudziła ogromną sensację. Spekulowano wówczas, że "Perfekcyjna" będzie z ramienia Platformy Obywatelskiej kandydowała do Sejmu. Okazało się jednak, że prezenterka rozmawiała z byłem premierem na temat in vitro. "Jako matka i jako prezeska MRM Fundacja działam i szukam sposobów, by pary korzystające z in vitro, ich rodziny, przyjaciele i dzieci dostały wsparcie, należny szacunek i środki, które pozwolą na leczenie i spełnienie marzeń o rodzicielstwie. Dziękuję premierowi Donaldowi Tuskowi za możliwość omówienia kolejnych działań i projektów, które pomogą przywrócić potrzebne wsparcie" - pisała wówczas. Teraz temat powrócił.

Małgorzata Rozenek o in vitro. W tle nagranie z Donaldem Tuskiem

Małgorzata Rozenek na Instagramie udostępnia głównie prywatne kadry, czy efekty kolejnych sesji zdjęciowych. Tym razem jednak zajęła się polityką. Opublikowała nagranie z przemową Donalda Tuska, który na 22 listopada zapowiada czytanie obywatelskiego projektu przywrócenia refundacji in vitro - "Tak dla in vitro" (więcej na temat projektu przeczytacie TUTAJ). "Już dzisiaj, o godzinie 11.00 pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o in vitro. Dziękuję, wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi" - napisała na Instagramie rozentuzjazmowana Rozenek.

Małgorzata Rozenek wielokrotnie przechodziła procedurę in vitro

Nie od dziś wiadomo, że tematyka in vitro jest bliska sercu Małgorzaty Rozenek. To właśnie dzięki tej metodzie celebrytka doczekała się swoich trzech synów. Niedawno mówiła o tym, jak wiele kosztowało ją staranie się w ten sposób o najmłodszą pociechę. "O Henia staraliśmy się trzy lata. Nie wyobrażasz sobie, co to znaczy, jak strasznie dłuży się wtedy czas. Włożyliśmy w to mnóstwo wysiłku, całe serce. Cud boski, że ja nie świecę w ciemności po tej ilości różnych koktajli hormonalnych, jakie dostawałam" - mówiła w rozmowie z "VIVĄ!"