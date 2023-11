Anna Starmach zabrała obserwatorów do fryzjera. Jurorka "MasterChefa" postawiła odświeżyć look. Udostępniła w mediach społecznościowych nagranie, w którym poddaje się zaskakującej metamorfozie u stylisty fryzur Łukasza Urbańskiego. - Dzisiaj będziemy robić się na bóstwo razem z Łukaszem - zapowiedziała w którym materiale wideo.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwia Peretti chciała wyjaśnić z Magdą Gessler "Kuchenne rewolucje". Usłyszała to

Anna Starmach nadaje prosto z fryzjera. Jest już po metamorfozie Zaszalała? "Jak Anna Dymna"

Do tej pory Anna Starmach była wierna swoim kasztanowym, a przy tym prostym włosom sięgającym jej do ramion. Ekspertka od kulinariów tym razem postanowiła nieco podkręcić swoje kosmyki i wyeksponować grzywkę. Warto także zwrócić uwagę na kolor, który pod okiem eksperta zyskał nową głębię. W takiej fryzurze gwiazda TVN-u podkreśliła swoje rysy twarzy. Obserwatorzy Starmach zachwycają się efektem. Jeden z komentarzy porównał ją do znanej aktorki. "Ślicznie, jak pani Anna Dymna kilka chwil temu", "Aniu jesteś tak piękna i naturalna", "Przepięknie! Świeżo, dziewczęco, nonszalancko" - czytamy zachwyty internautów. Jak podoba wam się w takim wydaniu? Zdjęcie Starmach po metamorfozie znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Rodzice Anny Starmach przekazali dar o wartości 50 milionów złotych. O co chodzi?

Anna Starmach jest córką Teresy i Andrzeja Starmachów, krakowskich historyków i kolekcjonerów sztuki, którzy są również w posiadaniu Galerii Starmach. Jurorka "MasterChefa" wyznała niedawno, że jej rodzice zdecydowali się na hojny gest, a ona sama z tego powodu dawno się aż tak nie cieszyła. Rodzice Anny Starmach postanowili podarować część prywatnej kolekcji muzeom w Krakowie. Kolekcjonerzy sztuki podarowali ją Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Fotografii. Dar został wyceniony na aż... 50 milionów złotych. Kulinarna ekspertka szczyci się decyzją, jaką podjęli jej rodzice. "Dużo mówię o tym, jak dumna jestem z dzieci, ale dziś o tym, jak jako dziecko jestem dumna z moich rodziców" - podkreśliła w mediach społecznościowych. - Moim zdaniem najlepsze kolekcje nie powstają z wyrachowania i chęci zysku, ale z miłości do sztuki - powiedział z kolei jej tata, Andrzej Starmach.

Anna Starmach KAPIF