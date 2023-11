Katarzyna Warnke od jakiegoś czasu jest singielką. 16 października z Piotrem Stradowskim stawiła się w sądzie, by uzyskać rozwód. Wyrok zapadł ekspresowo, bo w 18 minut (więcej na ten temat TUTAJ). Aktor już afiszuje się z nowym związkiem. Zapytaliśmy Katarzynę Warnkę, która do tej pory nie mówiła wiele o swoim aktualnym życiu uczuciowym, jaki mężczyzna ma szansę podbić jej serce.

Jakiego mężczyzny szuka Katarzyna Warnke?

Katarzyna Warnke w rozmowie z Plotkiem szczerze przyznała, że szukając partnera, bierze pod uwagę również jego wygląd. Aparycja przyszłego ukochanego nie jest jednak dla niej najważniejsza. - Zawsze chodzi o wygląd, bo jesteśmy wzrokowcami. Mówi się, że mężczyźni bardziej, ale kobiety też. Natomiast (...) życie potrafi zaskoczyć. Można sobie wymyślać wszystko, a potem przychodzi to mocniejsze uderzenie serca i po prostu w tym jesteś i się nie zastanawiasz, jakie sobie wymyśliłeś strategie i jakich miałeś dokonać wyborów - powiedziała nam. Czego więc aktorka szuka u mężczyzn?

Wydaje mi się, że system wartości, szczerość i empatia to są podstawowe rzeczy. To się musi zgadzać, bo jeśli się nie zgadza, to nic z tego nie będzie - powiedziała reporterowi Plotka.

Katarzyna Warnke zwiążę się z kimś z show-biznesu?

Zapytaliśmy aktorkę również o to, czy w przyszłości mogłaby znów stworzyć związek się z kimś, kto jest związany ze światem mediów. Warnke szczerze przyznała, że nie ma problemu z tym, by wejść w relację z osobą medialną. - Nie czuję, żeby to nie mogła być osoba z show-biznesu. Powiem więcej - mnie się wydaje, że osobom z show-biznesu trudniej jest związać z kimś spoza niego, bo tacy ludzie potrafią słabo znosić te okoliczności. To jest kwestia nierozstrzygalna moim zdaniem - usłyszeliśmy. Na tym jednak nie koniec, bo aktorka zapytana o to, czy kiedykolwiek ktoś chciał się z nią umówić tylko dlatego, że jest osobą znaną, odparowała: Chyba jestem zbyt inteligentną osobą, żeby wpaść w takie sidła. Nie, nie zdarzyło mi się - usłyszeliśmy. I wyjaśniła: - Nie miałam takich sytuacji, bo spotykam fajniejszych ludzi - takich, którzy mają wręcz problem z tym, że jestem popularna. Są bardzo subtelni i delikatni, i obawiają się, że to się na nich jakoś odbije, że rzeczywistość medialna wejdzie w ich życie - powiedziała. Cały wywiad z aktorką możecie obejrzeć na nagraniu, które jest zamieszczone w górnej części artykułu.

