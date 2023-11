Michał Adamczyk ucieka przed rozprawą o alimenty? Była żona wszystko ujawniła

Od jakiegoś czasu nie zobaczymy Michała Adamczyka na antenach TVP. Prezenter "Wiadomości" udał się na urlop tuż po publikacjach Onetu, który ujawnił że przed laty miał sprawę w sądzie za pobicie znajomej. Media donosiły później, że dziennikarz już wrócił do pracy, ale jedynie w trybie zdalnym. Sprawa sprzed lat to jednak tylko czubek góry lodowej. W rozmowie z "Faktem" była żona Adamczyka, Agnieszka Piechurska, wyznała, że dziennikarz unika płacenia alimentów na córkę i znalazł sposób, jak uciec od obowiązku.

Adamczyk miał się stawić na rozprawie o podwyższenie alimentów. Przedstawił L4

Według informacji "Faktu", Michał Adamczyk od długich miesięcy nie może dogadać się z byłą żoną w kwestii alimentów na ich 16-letnią córkę. Pierwsza rozprawa w tej sprawie miała się odbyć we wrześniu tego roku, ale do niej nie doszło. "We wrześniu tego roku miała odbyć się rozprawa dotycząca podwyższenia alimentów, ale mój były mąż przedstawił zwolnienie lekarskie i się na niej nie pojawił. W poniedziałek jeszcze był na wizji, a dwa dni później przedstawił L4" - poinformowała Agnieszka Piechurska.

Córka Adamczyka i Piechurskiej będzie pełnoletnia w maju 2025 roku

Sąd wyznaczył kolejny termin rozprawy na luty 2024. Była żona Adamczyka wyznała, że ma on pewną taktykę w tej sprawie, o czym miał nawet poinformować córkę. "To dość odległy termin, więc czekamy, natomiast po ostatniej rozmowie Michała z córką można się spodziewać, jaką obrał linię obrony albo raczej sposób na przetrwanie tej sprawy. Poinformował córkę, żeby się liczyła z tym, że ten proces będzie się ciągnął i ciągnął, aż ona wejdzie w dorosłość. Nasza córka skończy w maju 17 lat, czyli mamy rok z kawałkiem do jej pełnoletności. Jego strategia prawdopodobnie będzie taka, że nie będzie stawiał się na te rozprawy" - powiedziała była żona dziennikarza w rozmowie z "Faktem". Była żona Adamczyka wyjawiła też, że dziennikarz ma znikomy kontakt z córką. Jest oburzona jego postawą. "Może mnie nienawidzić, ale oszczędzać na własnym dziecku? Nie pojmuję tego. Ja całe życie, odkąd pojawiła się moja córka na świecie, tak naprawdę pracuję i zarabiam głównie na nią, bo ona jest najważniejsza. I zarabiam kilka tysięcy, a nie kilkadziesiąt tysięcy, jak jej ojciec" - dodała.

