Roksana Węgiel zdobyła ogromną popularność jako piosenkarka. Zaistniała w świecie show-biznesu jako dziecko i obecnie robi ogromną karierę muzyczną. Niestety, artystka nierzadko była ofiarą hejtu w sieci. Jednym z najgłośniejszych przypadków był fakt jej relacji z osiem lat starszym Kevinem Mglejem. Jakiś czas temu producent muzyczny i młoda wokalistka ogłosili swoje zaręczyny. Wkrótce wezmą również ślub. Część obserwatorów nie popiera ich związku. To jednak nie wszystko. Ostatnio Roksana została oskarżona o retuszowanie zdjęć. W końcu zabrała głos.

Roksana Węgiel retuszuje zdjęcia? Ostro odpowiedziała na atak hejterów. Nie jest zachwycona

Roksana Węgiel aktywnie działa w mediach społecznościowych. Niedawno opublikowała zdjęcie, na którym przekazała informację o przedsprzedaży nowej płyty. Zapozowała w odważnym komplecie. Fani patrzyli na... talię. Artystka została posądzona o użycie Photoshopa, aby wyszczuplić swoją sylwetkę. "Grafik płakał, jak wycinał talię", "Przecież talia po prawej stronie jest kwadratowa. Widać, że wycięta i to nieudolnie" - czytamy pod postem na Instagramie. W końcu wokalistka zabrała głos. W trzech zdaniach podsumowała negatywne komentarze. Nie kryła złości. Co sądzicie? Więcej zdjęć Roksany Węgiel znajdziecie w galerii na górze strony.

Podobno jest jakaś g****burza w kwestii ostatniego zdjęcia. Ta sukienka jest lekko za duża, a na talię ciężko pracuję od roku. Pozdrawiam znawców grafiki - napisała Roksana Węgiel w odpowiedzi na hejt.

Sylwia Bomba pracowała kiedyś jako fotograf. Wyznała, co sądzi o używaniu Photoshopa

Retusz zdjęć w mediach społecznościowych jest powszechnym zjawiskiem. Jakiś czas temu na ten temat wypowiedziała się gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem", Sylwia Bomba. Celebrytka kiedyś pracowała jako fotografka i temat nie jest jej obcy. Uważa, że w pewnych przypadkach Photoshop jest potrzebny. Nietrudno jednak o przesadę. - (...) Jak ktoś ma na przykład szramę, bliznę, jakieś ogromne problemy z cerą, nie jest zły. Ale to, co się teraz dzieje, te programy, które powiększają oczy, pomniejszają nos, czyli tak naprawdę operacja plastyczna, którą sobie robisz za pomocą apki (...), uważam, że to jest tak frustrujące" - stwierdziła w wywiadzie z Pomponikiem. ZOBACZ TEŻ: Roksana Węgiel o trudnych początkach związku z Mglejem. "Do dziś nie mogę się z tym pogodzić"

