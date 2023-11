Premiera 'Życzenia'. Jest Socha i Sykut-Jeżyna. Kreacja Szroeder zachwyca

21 listopada 2023 roku odbył się premierowy pokaz filmu animowanego Disney'a pt. "Życzenie". Produkcja opowiada historię idyllicznego królestwa Rosas, którego władca spełnia marzenia. Taką samą siłę pragnie mieć nastoletnia Asha, która chce dostać się na staż do króla. Dziewczynka marzy o tym, aby poznać tajniki magii i pomagać mieszkańcom. Polskie gwiazdy miały już możliwość zobaczenia filmu. Jak się zaprezentowali na wydarzeniu? Tylko spójrzcie na Natalię Szroeder.

REKLAMA

Zobacz wideo Maryla Rodowicz doczeka się filmu?

Tak gwiazdy wyglądały na premierze filmu "Życzenie". Wyjątkowe stylizacje

Niektóre gwiazdy postanowiły pójść na całość. Premiera w kinie to idealny moment, aby postawić na elegancką suknię. Takiego zdania są Paulina Sykut-Jeżyna i Natalia Szroeder. Pierwsza z nich postawiła na błyskotliwą suknię w różowym odcieniu, pełną brokatu i cekinów. Szyję przewiązała opaską z dużym różowym kwiatem. Rozpuszczone włosy i delikatna biżuteria dopełniły efekt wow.

Piosenkarka również pokusiła się na świecący look. Postawiła za to na sukienkę o bardziej opinającym kroju, który znacząco wysmuklił jej sylwetkę, a stójka w dekolcie zrekompensowała brak biżuterii. Nie można też nie zauważyć tego rozcięcia, który odsłonił niemal całą nogę. Celebrytka dodała do tego naturalny, skromny makijaż, dzięki czemu nie odwracała uwagi od cekinowej kreacji. Tych pań z pewnością nie da się przeoczyć!

Paulina Sykut-Jeżyna, Natalia Szroeder fot. KAPIF.pl

Michał Koterski i Małgorzata Socha na premierze filmu wrzucili na luz

Niektórzy stwierdzili, że wyjście do kina nie musi równać się z elegancją. Na premierę "Życzenia" postawili na wygodę. Wśród celebrytów prezentujących się na ściance nie zabrakło Michała Koterskiego, który właśnie postawił na taki casualowy look. Aktor postawił na luźną, granatową bluzę z grafiką z cyrkowym motylem. Do niej dobrał szare chinosy i przewieszoną w pasie nerkę.

Również Małgorzata Socha nie szalała zbytnio ze stylizacją. Celebrytka tego wieczoru postawiła na sweter w wiecznie modnym pudrowo różowym kolorze. Do niego dobrała klasyczne, czarne spodnie typu paper bag, które uzupełniła o cienki, skórzany pasek ze złotą klamrą. Oboje mieli charakterystyczne opaski-uszy.

Michał Koterski, Małgorzata Socha fot. KAPIF.pl