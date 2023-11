Katarzynę Warnkę spotkaliśmy w poniedziałek na premierze filmu "Napoleon" w reżyserii Ridleya Scotta. W filmie, który na ekrany polskich kin wchodzi 24 listopada, w główną rolę wciela się Joaquin Phoenix. Aktorka nie ukrywa, że chciałaby też kiedyś zmierzyć się z zagraniem kogoś, kto naprawdę żył. - Podjęcie się roli człowieka, który żył, jest autentyczny i mamy o nim dużo materiałów, to jest zawsze wielkie wspaniałe wyzwanie. Zagrałabym różne realne postaci, nawet carycę Katarzynę. Imię mam już gotowe, oswojone. Praktycznie życie każdego człowieka jest gotowym scenariuszem na film - stwierdziła w rozmowie z Plotkiem Katarzyna Warnke. Przy okazji zabrała głos, czy podjęłaby się np. zagrania Grażyny Szapołowskiej i co sądzi o pracach nad filmem o Maryli Rodowicz.

Katarzyna Warnke nie jest zwolenniczką, by kręcić filmy o osobach, które żyją

Katarzyna Warnke nie tylko przypomina Grażynę Szapołowską fizycznie. Aktorkę z legendą polskiego kina łączy też duża teatralność, ale na razie Warnke nie chciałaby podejmować się wyzwania, by ją zagrać. Był kiedyś pomysł, by nakręcić o Szapołowskiej film, ale póki co temat się nie rozwinął. - O nie. Nie, nie. To jest za wcześnie. Grażyna Szapołowska żyje, ma się dobrze, pięknie wygląda. Grażynie Szapołowskiej trzeba dać rolę, a nie robić o niej film. To by było śmieszne robić o niej film teraz - powiedziała Plotkowi zdecydowanie Warnke. Zapytaliśmy ją, co w takim razie sądzi, że powstaje film i serial o Maryli Rodowicz, w którego powstawanie jest zresztą zaangażowana sama piosenkarka.

Etycznie to jest wątpliwe robić filmy o osobach, które żyją. Jak dowiedziałam się, że Tarantino robi film o tej sytuacji Polańskiego i Sharon Tate, to mi się to nie spodobało. Tamta sytuacja była tragiczna i trudno ją porównywać z jakąkolwiek inną. Ale kiedy jakiś człowiek żyje, to jest to bardzo delikatne i nie powinno się robić filmów, bo ta historia się jeszcze nie zakończyła - podsumowała w rozmowie z Plotkiem Katarzyna Warnke.

Katarzyna Warnke czeka na rozliczenia w TVP.

Szczegóły filmu o Maryli Rodowicz. Co na razie wiadomo?

W lipcu informowano, że scenariusz filmu o Maryli Rodowicz powstaje na bazie zapisu wielogodzinnej, bardzo osobistej rozmowy z Marylą Rodowicz. Gwiazda ujawniła niedawno w wywiadzie udzielonym firmie Rochstar odpowiedzialnej za produkcję dzieła na jej temat, nieznane fakty z życia, które wcześniej nie ujrzały światła dziennego. "Pytanie na śniadanie" pytało piosenkarkę, czy ma już kandydatkę do zagrania jej w filmie. Odparła: - Nie mam, ale znam dziewczyny, które są przekonane, że zagrają Marylę. Znam kilka takich dziewczyn, które mówią: "Ja jestem Maryla!". Zresztą ta dziewczyna, o której myślę, ubiera się jak ja i stylizuje się na Marylę. (...) Myślę, że ten casting byłby rozkoszny! - stwierdziła artystka, wyrażając nadzieję, że będzie miała wpływ na wybór aktorki, która ją zagra i przetestuje dziewczyny na castingu.

Maryla Rodowicz często pojawia się na scenie z gitarą.