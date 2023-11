Fani twórczości Anity Lipnickiej wreszcie się doczekali. Artystka po sześciu latach powraca z nowym albumem "Śnienie". Lipnicką w latach 90. nazywano głosem pokolenia. Śpiewane przez nią utwory takie jak "Zamigotał świat", czy "Piosenka księżycowa" śpiewał cały kraj. U szczytu kariery wokalistka zdecydowała się odejść z zespołu Varius Manx i zaczęła karierę solową. Przez ostatnie lata sporo przeszła. Zagadała się m.in. z niezłośliwym nowotworem ślinianki, który kilkukrotnie wracał, ale na ten moment nie musi martwić się o swój stan zdrowia i ma nadzieję, że tak już zostanie. Przy okazji premiery nowego krążka udzieliła kilku wywiadów. W jednym z nich powiedziała, co sądzi o popularnych programach muzycznych. Jak się okazuje, sama dostała kilka propozycji do objęcia jurorskiego stołka.

Anita Lipnicka gorzko o karierze w muzycznych programach. "Nie zgadzam się z tym"

Dawid Podsiadło, Krzysztof Zalewski i Anna Dąbrowska to tylko niektóre z gwiazd, które karierę zaczynały w muzycznych programach telewizyjnych. Jak się okazuje, Anita Lipnicka nie ma najlepszej opinii o takim sposobie zaistnienia w branży. - Te programy to jest trochę droga, z którą ja się wewnętrznie nie zgadzam. Pragnienie sławy w dzisiejszych czasach jest inaczej pojmowane, niż w czasach, gdy ja zaczynałam. Kiedyś młodzi ludzie nie chcieli być sławni i bogaci, tylko chcieli coś zrobić, to była nasza motywacja (...) Dzisiaj wszyscy chcą być sławni w pięć minut. Nie zastanawiają się, jak to zrobią, byleby dojść do tego punktu - wyznała w rozmowie z serwisem o2.pl. Wokalistka sama wielokrotnie była zapraszana do wzięcia udziału w tego typu programach w roli jurorki. Nigdy nie przyjęła żadnej z takich propozycji.

Anita Lipnicka odrzuciła propozycję od "The Voice of Poland". "Nie wierzyłam w te formaty"

Anita Lipnicka odrzuciła m.in. ofertę bycia jurorką w hicie TVP, czyli "The Voice of Poland". Zaproponowano jej, aby w programie pojawiła się w towarzystwie swojego ówczesnego partnera, również muzyka. - Odmówiłam udziału we wszystkich możliwych programach tego typu. Ja nie wierzyłam w te formaty, gdy proponowano mi tę rolę. Była propozycja z "The Voice of Poland", gdy byliśmy razem jeszcze z Johnem Porterem. Chcieli, byśmy razem wystąpili w tym programie. Były różne propozycje i ja ich nie podejmowałam - podsumowała w rozmowie z serwisem o2.pl.