Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel Bułecka od lat tworzą jedną z najbardziej zgranych par w polskim show-biznesie. Zakochani stanęli na ślubnym kobiercu w 2018 roku. Jakiś czas później powitali na świecie córkę Antoninę, a następnie syna Jędrzeja. Rodzina jest ze sobą bardzo zżyta. Wspólnymi chwilami zdarza im się dzielić w mediach społecznościowych. Czasami przychodzą im do głowy naprawdę szalone pomysły. - Potrafimy jednego dnia pomyśleć, że fajnie by było gdzieś polecieć, a drugiego dnia już siedzimy w samolocie - mówiła Krupińska w rozmowie z magazynem "Viva!". Ostatnio w sieci pojawiły się spekulacje, jakoby małżeństwo planowało powiększenie rodziny. Co na to sami zainteresowani? Paulina Krupińska rozwiała wszelkie wątpliwości.

Paulina Krupińska dementuje plotki o ciąży. Zwróciła się do fanów

Paulina Krupińska od jakiegoś czasu mierzy się z nieprzyjemnymi komentarzami. Internauci co rusz wytykali jej wygląd i sugerowali, jakoby miała spodziewać się trzeciego dziecka. Prezenterka postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i zwróciła się do obserwatorów. Podziękowała tym, którzy okazują jej wsparcie. - Chciałabym podziękować wszystkim tym osobom, które tutaj piszą do mnie tyle miłych ciepłych słów. Jest to bardzo budujące, w internecie są też dobrzy ludzie. Poza tym niektórzy twierdzą, że siła kobiet nie istnieje i to jest tylko czcza gadanina. Może i tak, ale ja tutaj każdego dnia mam dowód na to, że kobiety potrafią się wspierać, potrafią sobie mówić miłe słowa. Jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję - powiedziała na InstaStories.

Paulina Krupińska planuje powiększenie rodziny? Nie zostawiła żadnych złudzeń

W dalszej części nagrania Paulina Krupińska powiedziała kilka słów na temat mnożących się plotek o jej ciąży. Postawiła sprawę jasno. Na razie nie planuje powiększenia rodziny. - Również bardzo dziękuję wszystkim osobom, które raz na jakiś czas piszą mi tutaj gratulacje dotyczącą mojego stanu błogosławionego, przecież ja tak wyglądam, bo jestem w ciąży? Nie. Nie jestem. Nie planuje również ciąży w najbliższym czasie - skwitowała. Zdjęcia celebrytki znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

