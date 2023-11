Monika Richardson i Zbigniew Zamachowski byli małżeństwem przez lata, jednak w 2021 roku gruchnęła informacja o ich rozstaniu. Aktor wówczas związał się z Gabrielą Muskałą, a dziennikarka z Konradem Wojterkowskim. Związek prezenterki i biznesmena nie przetrwał, ale aktor w dalszym ciągu spotyka się z młodszą o osiem lat aktorką. W międzyczasie Zamachowski i Richardson dostali rozwód i wszystko wskazuje na to, że po początkowych niesnaskach nie pozostał ślad i udało im się utrzymać przyjacielskie relacje. Aktor miał burzliwe życie uczuciowe, jednak wydaje się, że u boku Muskały odnalazł szczęście. Niespodziewanie pojawiły się plotki mówiące, że rzekomo mają się szykować do ślubu To byłaby czwarta tego typu ceremonia aktora.

Zobacz wideo Monika Richardson wróciła do nazwiska pierwszego męża. Jego reakcja? WOW

Zamachowski po trzech rozwodach planuje kolejny ślub? Ukochana zareagowała

Zbigniew Zamachowski ma za sobą trzy rozwody. Jego pierwszą żoną była Anna Komornicka. Po rozstaniu aktor związał się z Aleksandrą Justą, z którą doczekał się czwórki dzieci. I ten związek nie przetrwał. W 2014 roku Zamachowski stanął na ślubnym kobiercu z Moniką Richardson, a w 2021 roku podjęli decyzję o rozstaniu. Rozwiedli się w 2023 roku. Aktor od dwóch lat jest związany z Gabrielą Muskałą, jednak stronią od pozowania na ściankach i starają się trzymać związek z dala od mediów. Pojawiły się plotki, że zakochani mają rzekomo szykować się do wyjątkowej ceremonii, a to wszystko z inicjatywy Zamachowskiego. Informator Twojego Imperium miał podać, że aktor marzy o ślubie. - Jak się zakocha, od razu dąży do sformalizowania związku, wierząc, że to na zawsze. Kiedy udało mu się zamknąć drzwi za poprzednim życiem, chce rozpocząć kolejny etap. Z Gabrysią świetnie się dogadują, a ich uczucie wciąż kwitnie, już czwarty rok - miało przekazać źródło tabloidu.

Gabriela Muskała i Zbigniew Zamachowski KAPiF

Doniesienia rozgrzały media. Pudelek postanowił podpytać Monikę Richardson o prywatną sytuację u jej byłego męża. Dziennikarka publikowała z nim zdjęcie wykonane na krótko po rozwodzie, dając tym samym do zrozumienia, że udało im się rozstać z klasą. - Odpowiem, że nie komentuję niczego. Pozdrawiam - odpowiedziała Richardson na pytanie serwisu. Gabriela Muskała także została zapytana o rzekomo ślubne plany z Zamachowski. Według Twojego Imperium "ma już zapraszać znajomych na wesele", a zapytanie serwisu miało ją jedynie rozbawić. - Niczego nie komentuję - powiedziała Pudelkowi. Więcej zdjęć Zbigniewa Zamachowskiego z partnerką w naszej galerii na górze strony.