Gdy Szymon Hołownia zaczął niedawno piastować funkcję marszałka Sejmu, podczas pierwszego przemówienia w nowej roli, został powitany prześmiewczym okrzykiem "masz talent!". Pozwoliła sobie na to posłanka Prawa i Sprawiedliwości - Dominika Chorosińska związana w przeszłości z serialem "M jak miłość". Takie zachowania ze strony obecnej opozycji zupełnie nie dziwią Katarzyny Warnke, która teraz bacznie obserwuje to, co dzieje się w sejmie. Jest zachwycona postawą Szymona Hołowni i uważa, że jego doświadczenie z programu rozrywkowego TVN, wychodzi mu tylko na dobre.

Katarzyna Warnke kibicuje Szymonowi Hołowni w sejmie

Katarzyna Warnke powiedziała nam, że jest szczęśliwa po wyborach. Cieszy się, że rządy mogą sprawować teraz różne partie, które muszą się dogadywać, jeśli chcą mieć przewagę nad byłą władzą. Wie, że nikt nie będzie w 100 proc. zadowolony z tego, co się będzie działo, ale według niej teraz w sejmie nastała prawdziwa demokracja. - Powolutku wydźwigniemy się. Jestem podekscytowana tym, co się dzieje w Sejmie. Powolutku się będziemy odbudowywać. Mam takie marzenie, żeby Polska stała się trzecią siłą w Europie. Myślę, że to jest możliwe - powiedziała Katarzyna Warnke w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem. Przy okazji aktorka oceniła rządy Szymona Hołowni w nowej roli.

Jestem z Szymona Hołowni bardzo zadowolona. Myślę, że jego postawa w Sejmie jest brawurowa. Świetnie panuje nad emocjami, nad salą, świetnie to komentuje. Musi się zachowywać trochę jak pan nauczyciel wobec niegrzecznej klasy, co tylko świadczy o poziomie obecnej opozycji. Tzn. jest bardzo niski - wyznała nam aktorka.

Katarzyna Warnke o przeszłości Szymona Hołowni w "Mam talent!". Komentuje okrzyk Dominiki Chorosińskiej

Przy okazji rozmowy z Katarzyną Warnke, zapytaliśmy ją, jak ocenia zachowanie Dominiki Chorosińskiej w stosunku do nowego marszałka Sejmu i tych, którzy śmieją się teraz, że Szymon Hołownia prowadził w przeszłości "Mam talent!". Według aktorki Hołownia świetnie wykorzystuje swoje doświadczenie z show w swoich wystąpieniach publicznych, przez co jest lepiej odbierany od innych. - Prezydent Ukrainy, cóż, to aktor komediowy, a brawurowo sobie radzi z sytuacją w swoim kraju i wszyscy go podziwiają. Myślę, że nie ma co ludzi skreślać za to, czym się wcześniej zajmowali. Poza tym uważa, że słynna debata wygrana właściwie przez pana Hołownię w telewizji, wynikała m.in. właśnie z tego, że ma obycie przed kamerą i panuje przed nią nad emocjami. Ten żelazny charakter mu się teraz przy wystąpieniach przydaje. Pohukiwania ze strony opozycji przy atmosferze w ogóle zdrady Polski, w momencie, kiedy rządy przejęły inne partie, to jest wiadome zachowanie, to jest oczywiste - ocenia Katarzyna Warnke.

