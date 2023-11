Katarzyna Nosowska po nieudanych relacjach znalazła szczęście u boku muzyka Pawła Krawczyka, którego poślubiła w 2018 roku w Las Vegas. Przed ślubem spotykali się przez kilka lat. Artystka z perkusistą Adamem Krajewskim ma syna Mikołaja, który jest już pełnoletni i poszedł w ślady rodziców, zajmując się muzyką. Nosowska w przeszłości była związana również z wokalistą Dum Dum, Grzegorzem Porowskim, Andrzejem Kraińskim, a z aktorem Redbadem Klynstrą była zaręczona. Wokalistka i pisarka w podcaście "WojewódzkiKędzierski" podsumowała nieudane relacje i wyjawiła, czego by nie zrobiła ponownie, gdyby jej małżeństwo z Krawczykiem miało się zakończyć.

Zobacz wideo Katarzyna Nosowska w nietypowym filmie na swoim Instagramie. Pokazała unboxing

Katarzyna Nosowska podsumowała byłych partnerów. "Mieli rodzaj deficytu"

Katarzyna Nosowska w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim pokreśliła, że dobrze jej w małżeństwie. Jednak gdyby miała z jakiegoś powodu kiedykolwiek zostać singielką i na nowo tworzyć relację, to przyszły partner musiałby liczyć się z tym, że ma wady. - Współczuję serdecznie moim partnerom. Całe życie byłam zazdrośnicą. Teraz już nie jestem zazdrosna. To była rzecz, z którą się musiałam naprawdę ostro zmierzyć - wyjaśniła artystka, która cierpiała również na depresję i leczyła się na terapii. Przy okazji nawiązała do byłych partnerów i jak sama stwierdziła, ich wszystkich łączy jedna wspólna cecha.

Mój ostatni związek, z moim mężem Pawłem, on ma drugą odsłonę. Po tylu latach jest coś odjazdowego. Ja uważam, że to jest wspaniała historia relacji. Ich wszystkich było pięciu i oni wszyscy mieli rodzaj deficytu z domu. Oni wszyscy byli od sasa do lasa. To nie chodziło nigdy o pieniądze ani o zawód jakiś. To chodziło o taki efekt, że 'ktoś cię woła' - dodała Nosowska.

Katarzyna Nosowska z mężem Fot. kapif

Przy okazji wokalistka ujawniła, że jej mama zupełnie inaczej patrzyła na relacje. Nosowska, powielając schematy rodzicielki, musiała zwrócić się o pomoc do specjalistów. - Ja się zawsze strasznie rzucałam łapczywie na miłość, już dzisiaj wiemy, że miłością nie była wcale. Ja sobie to ślubuję, że jakbyśmy się z Pawłem kiedykolwiek rozstali, ja nigdy już nie będę się tak reklamować, jak dawniej - dodała. Więcej zdjęć Katarzyny Nosowskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.