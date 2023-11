Według najnowszych doniesień magazynu "People" to już koniec małżeństwa Magdaleny "Dziun" Malickiej i perkusisty Guns N' Roses Franka Ferrera. Muzyk miał wnieść pozew o rozwód 20 listopada, a jako przyczynę rozpadu związku podać "różnice nie do pogodzenia". Para zaledwie kilkanaście miesięcy temu wzięła ślub po miesiącu od zaręczyn. Od września Malicka i Ferrer są już podobno w separacji, więc ich szczęście nie potrwała długo. Kim jest modelka, która na ten krótki czas skradła serce perkusiście znanego na całym świecie zespołu?

Magdalena Dziun była związana z Tomaszem Karolakiem. W końcu go zostawiła. "Zapomniał mnie uprzedzić, że jego dwunastoletni romans trwa"

Magdalena Ciećka Malicka znana pod pseudonimem Dziun jest modelką i wokalistką, która zdecydowała się zrobić karierę za oceanem. Urodziła się w 1979 roku w Inowrocławiu. Dziun mieszka na co dzień w Stanach Zjednoczonych i pracuje dla jednej z najbardziej prestiżowych agencji modelek w Los Angeles. Karierę w branży zaczynała, mając zaledwie 16 lat. Pojawiała się na okładkach magazynów takich jak "Elle", czy "Vogue" i mieszkała największych metropoliach na całym świecie. Swoich sił próbowała także w muzyce. W mediach dużo głośniej niż o karierze modelki mówiło się o jej związkach. Dziun była m.in. dziewczyną rapera Tede, Piotra Banacha i Tomasza Karolaka. Mówiono, że odbiła aktora Violi Kołakowskiej.

Tomasz Karolak, Magdalena Dziun fot. kapif.pl

Tomasz Karolak oficjalnie pokazał się z nową ukochaną w 2018 roku, kiedy z Dziun pojawili się razem na premierze filmu "7 uczuć". Podczas wydarzenia dosłownie nie mogli się od siebie odkleić, a niedługo potem paparazzi przyłapali parę na namiętnych pocałunkach. Ich relacja nie potrwała jednak długo i rozpadła się po kilku miesiącach. Powodem miał być sentyment aktora do eks partnerki. Modelka opublikowała wtedy oświadczenie, w którym poinformowała o powodach rozpadu związku. "Chcąc rozpocząć nowy rok z czystym i jasnym kontem, informuję wszystkich zainteresowanych, że mój związek z Tomaszem K. szybciej się skończył, niż się zaczął. Wszystko z prostej i niebanalnej przyczyny. Zapomniał mnie uprzedzić, że jego dwunastoletni romans trwa. Zabrałam więc swoje zabawki i opuściłam jego piaskownicę" - podsumowała z przekąsem.

Frank Ferrer i Magdalena Dziun Frank Ferrer i Magdalena Dziun, instagram.com/@_frankferrerofficial_

Magdalena Dziun nie szczędziła ukochanemu czułości. Wszystkie wpisy usunięto

Magdalena Dziun od dziecka była fanką Guns N' Roses. W programie "Wstaje dzień" opowiadała, że swojego idola poznała przez wspólnego znajomego, który jest fotografem. Kiedy byli jeszcze zakochani, Frank Ferrera poświęcał żonie wiele wpisów na Instagramie. "Szczęśliwej rocznicy, kotku! Jeden rok i wiele, wiele przed nami" - napisał, zwracając się do Dziun po polsku. Co ciekawe, na profilu modelki nie ma już śladu po ich związku, a wcześniej też była bardzo wylewna. "Kochanie, jesteś dla mnie wszystkim. Moje serce należy do ciebie i zawsze będę stawiała cię na pierwszym miejscu" - napisała w jednym z wpisów, który został już usunięty. "Moja miłość, moje wszystko, kocham cię... Już za tobą tęsknię" - oświadczyła w kolejnym, który także zniknął. Obecnie na jej profilu na Instagramie znajdziemy głównie zdjęcia z sesji modowych.