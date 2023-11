Marika Jóźwiak to projektantka wnętrz, która rozpoznawalność zyskała dzięki programowi "Totalne remonty Szelągowskiej". Wraz z gospodynią programu, z którą zresztą się przyjaźni, odmieniła już domy wielu Polaków. Fani show zachwycają się jej pomysłami i z ciekawością podglądają także rozwiązania, które Jóźwiak stosuje we własnym mieszkaniu.

"Totalne remonty Szelągowskiej". Marika Jóźwiak prezentuje zmiany w salonie

Choć można by sądzić, że architektka wnętrz sama mieszka w ogromnej posiadłości, mieszkanie Mariki Jóźwiak i jej męża ma w sumie 43 metry kwadratowe. Ekspertka "Totalnych remontów Szelągowskiej" z ogromną dbałością zagospodarowała jednak każdy kąt. Wrażenie robi zwłaszcza salon, w którym znalazło się miejsce na dwie, krótkie, ustawione naprzeciwko siebie kanapy. Między nimi Jóźwiak ułożyła na podłodze dywanik, na którym stanął niski, okrągły stolik. Na równoległej ścianie znalazło się miejsce na telewizor, a także sporej wielkości obrazy. To właśnie ta przestrzeń w mieszkaniu projektantki nieco się zmieniła. Jóźwiak zmieniła nieco oświetlenie. Jak sama przyznała, niby drobna metamorfoza dała oczekiwany efekt.

Antoine de Saint-Exupéry, ten od "Małego Księcia", podobno powiedział kiedyś, a ja wiem to z doświadczenia, że "Projektant wie, kiedy osiągnął doskonałość nie wtedy, gdy nie ma już nic do dodania, ale kiedy nie ma już nic do zabrania". Właśnie wymieniłam lampkę po prawej i dodałam lampkę po lewej. Od razu przytulniej - napisała pod instagramowym postem.

Marika Jóźwiak do remontu łazienki zabierała się trzy lata

Choć członkini ekipy "Totalnych remontów Szelągowskiej" ewidentnie we własnym mieszkaniu dba o najmniejsze detale, nawet u niej nie wszystko jest idealne. Marika Jóźwiak, niedawno przyznała, że w jej wypadku dobrze sprawdza się powiedzenie, że szewc bez butów chodzi. Projektantka zdradziła, że aż trzy lata zajęło jej wykończenie łazienki. "Wiecie, jak jest, gdy człowiek zacznie coś odkładać na później, to z czasem przyzwyczaja się do takiego stanu i przestaje go zauważać" - pisała w instagramowym poście. Jak obecnie prezentuje się łazienka projektantki, a także całe jej mieszkanie, możecie obejrzeć w tym artykule.