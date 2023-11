Grażynę Szapołowską spotkaliśmy w poniedziałek na premierze filmu "Napoleon" w reżyserii Ridleya Scotta. W filmie, który na ekrany polskich kin wchodzi 24 listopada, w główną rolę wciela się Joaquin Phoenix. Czy według słynnej aktorki w Polsce jest osoba, która mogłaby nasz kraj scalić i poprowadzić jak prawdziwy mąż stanu, bez podziałów i wiecznych awantur w sejmie? Legendzie kina zebrało się na żart z Jarosława Kaczyńskiego. - Ale my mamy takiego Napoleona, nie? - zażartowała przed kamerą Plotka wyraźnie rozbawiona Grażyna Szapołowska. Nasz reporter dociekał, kogo ma na myśli. - Tego niskiego Napoleona, bo Napoleon nie był za wysoki - dodała rozbawiona gwiazda.

Grażyna Szapołowska podziwia Donalda Tuska

Nie się ukryć, że po ostatnich przemowach czy wystąpieniach w sejmie, dobre wrażenie na dużej części społeczeństwa, robi nowy marszałek Sejmu, Szymon Hołownia. Grażyna Szapołowska ma jednak innego kandydata, który według niej zapewni Polsce stabilizację. - Szymek wzbudza nadzieje? Mnie się bardziej podoba ktoś z SLD. Myślę też, że ogromną charyzmę ma jednak Donald Tusk. Obserwując go, co zrobił przed wyborami, to go podziwiałam. Dlatego, że to był niesamowity wysiłek fizyczny, umysłowy. Wytrzymać te nagonki, które on znosił, to było napoleońskie - skwitowała w rozmowie z Plotkiem Grażyna Szapołowska.

Grażyna Szapołowska w teatrze. Grażyna Szapołowska opowiedziała o walce z ciężką chorobą. Fot. Kapif.pl

Wnuczka bierze przykład z Szapołowskiej

Grażyna Szapołowska na premierę "Napoleona" przyszła w towarzystwie wnuczki, Karoliny Matej. Dziewczyna poszła w ślady znanej babci, z którą mieszka i swoją przyszłość wiąże z aktorstwem. Na swoim koncie ma już m.in. występ w "Na Wspólnej" czy "Piąte. Nie odchodź!". Z końcem października na jej Instagramie ukazało się zdjęcie z dyplomem ukończenia Warszawskiej Szkoły Filmowej. Okazuje się jednak, że to nie koniec jej edukacji. - Liczę na to, że w przyszłym roku dostanę się do jednej z akademii teatralnych i wtedy będę mogła odciąć się na rzecz nauki. Łatwiej mi będzie przeprowadzić się bliżej którejś z uczelni - zapowiadała niedawno Karolina na łamach "Vivy!".

Grażyna Szapołowska i Karolina Matej w kinie. Grażyna Szapołowska przyszła z wnuczką na premierę 'Napoleona'. Fot. Kapif.pl