Za sprawą głośnego rozstania z Katarzyną Cichopek, życie uczuciowe Marcina Hakiela od kilku miesięcy jest w centrum zainteresowania mediów. Przypominamy, że po rozejściu się z pracownicą TVP, związał się z tajemniczą Dominiką, która nie chciała ujawniać swojego wizerunku. Ta relacja jednak nie przetrwała próby czasu, a niewiele później tancerz poinformował, że spotyka się już z kimś nowym. Jego kolejna wybranka również ma na imię Dominika i chętnie razem pozuje z nim razem w sieci. Zaliczyli również debiut na ściance. Marcin Hakiel zdradził niedawno okoliczności ich poznania.

Marcin Hakiel zdradza, jak się poznał z ukochaną. W tle Beyoncé. I szpila dla Cichopek

Portal Party zapytał Marcina Hakiela, jak poznał się ze swoją ukochaną. Okazuje się, że bywali w podobnych kręgach. - Poznaliśmy się przez wspólnych przyjaciół. No i poszliśmy na wspólną kawę, kupiliśmy wspólne koszulki Beyoncé (...) i tak sobie żyjemy i jest nam dobrze - wyznał. Reporter postanowił pociągnąć go jednak za język i kontynuował pytanie. - Czasami pojawia się coś takiego, że od pierwszego spojrzenia coś zaczyna iskrzyć - zagaił ponownie. Odpowiedz Hakiela była wymowna. - Myślę, że wszyscy widzowie wiedzą, że już miałem taką iskrę i wiadomo, jak to się skończyło, więc ja już o żadnych iskrach nie będę rozmawiał - odpowiedział roześmiany tancerz. Czyżby chciał wbić szpilę Katarzynie Cichopek?

Marcin Hakiel z partnerką w kinie. Marcin Hakiel nie chce wchodzić z partnerką na ścianki. Fot. Kapif.pl

Marcin Hakiel weźmie ślub szybciej niż Katarzyna Cichopek? Jego komentarz wiele mówi

Marcin Hakiel odkąd jest w nowym związku, nie przestaje raczyć na Instagramie nowymi kadrami ze swoją ukochaną. Eksmąż Katarzyny Cichopek został niedawno zapytany o... ślubne plany. Jedna z ciekawskich internautek zastanawiała się, czy Hakiel przypadkiem ponownie się nie ożenił. "Pobraliście się?" - zapytała wprost obserwatorka tancerza na Instagramie. Odpowiedź celebryty wiele powiedziała na temat jego zamiarów. "Jeszcze nie" - przyznał dość wymownie były partner Katarzyny Cichopek. Czyżby miał zamiar wkrótce oświadczyć się swojej ukochanej?

Marcin Hakiel i Dominika. Marcin Hakiel nie chce pozować z partnerką na ściance. Fot. Kapif.pl