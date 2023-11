Anna Popek w kwietniu 2023 roku wróciła do prowadzenia "Pytania na śniadanie" w TVP2. Prezenterka stworzyła duet z Robertem Rozmusem i znów świeci triumfy. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie jest nieustannie zasypywana komplementami. Fani Popek podkreślają, że jest wyjątkowo zadbana "jak na swój wiek". Prezenterka postanowiła zabrać głos w tej sprawie. Powiedziała, co myśli o wytykaniu wieku kobiecie.

Anna Popek poruszyła kwestię wieku kobiety. Zwróciła się z ważnym apelem do fanów

Anna Popek z Telewizją Polską związana jest już od lat 90. Ma za sobą wiele różnych programów, takich jak m.in. praca w redakcji "Panoramy" oraz udział w formatach takich "Wstaje dzień", "Wielkie test TVP", czy "Dzień dobry, Polsko!". Od kiedy na stałe wróciła do "Pytania na śniadanie" jest często komplementowana, ale fani wytykają jej wiek. Prezenterka postanowiła poruszyć tę kwestię na swoim profilu na Instagramie. W obszernym wpisie podzieliła się swoimi przemyśleniami.

Zacznę nowy tydzień od zwrócenia uwagi na pewne denerwujące zjawisko - ludzie w komentarzach nie mogą się powstrzymać od łączenia kobiety z jej wiekiem. "Nieźle wygląda, jak na swój wiek", "dobrze się trzyma, jak na swoje lata", "w tym wieku i jeszcze trzyma formę - no, no!". Nie wspomnę już o tym zwyczaju umieszczania wieku opisywanej osoby przy każdej prasowej wzmiance. Tak, jakby wiek był jedynym i podstawowym kryterium wartości człowieka - zaczęła.

Prezenterka podkreśliła, że nieustanne wytykanie komuś wieku jest nie na miejscu i sprawia przykrość. Zwróciła się z apelem do fanów. "Znam kilku sędziwych głupców i sporo inteligentnych i miłych młodych ludzi. Znam sporo zaniedbanych kobiet młodszych ode mnie i kobiety starsze, które mają klasę. Nie sądzę, aby wysuwanie wieku na plan pierwszy było sensowne. Na pewno zaś nie jest miłe. Doceńmy raczej czyjeś starania o to, by wyglądać dobrze, by być silnym, sprawnym, samodzielnym. Dobrego dnia życzę wszystkim i w każdym wieku!" - zaapelowała.

Anna Popek fot. kapif.pl

Anna Popek może liczyć na wsparcie fanów. Wspomnieli o zazdrości. "Wiek to tylko liczba"

W komentarzach pod wpisem opublikowanym na Instagramie przez Annę Popek odezwali się fani prezenterki, którzy odnieśli się do jej przemyśleń. Stwierdzili, że duża część tego typu uwag powstaje kierowana zazdrością i zawiścią. "Proszę nie zwracać uwagi, na te przykre komentarze. Zazdroszczą pani urody, to dlatego", "Bardzo mądrze. Wiek to tylko liczba", "Właśnie tak jest, jak pani opisała, nie ma się co przejmować tym, co ludzie powiedzą. Im nigdy się nie dogodzi, kieruje nimi zazdrość, nieraz nie wiadomo o co" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?