Kinga Preis schudła 15 kilogramów. Wyeliminowała tylko jedną rzecz

Kinga Preis to uznana polska aktorka, która zagrała w wielu hitowych produkcjach, takich jak "Karol. Człowiek, który został papieżem", "Ojciec Mateusz" czy "Dom zły". Sześciokrotnie zdobyła Polską Nagrodę Filmową, znaną także jako Orzeł. 52-letnia gwiazda kilka lat temu postanowiła zmienić swoją sylwetkę i schudła 15 kilogramów. Fani zaczęli się wówczas zastanawiać, co pomogło jej w wytrwaniu do założonego celu. Aktorka na początku nie rozumiała, dlaczego media na tyle interesują się tym faktem, ale z czasem postanowiła opowiedzieć o swoim sposobie na niechciane kilogramy.

Kinga Preis schudła 15 kilogramów. Wystarczyło, że wyeliminowała tylko jedną rzecz

Jak się okazuje, Kinga Preis zawdzięcza utratę 15 kilogramów rezygnacji z palenia papierosów. Zerwanie z nałogiem zmotywowało ją do zadbania o zdrowie i przy okazji zmiany nawyków żywieniowych. Specjaliści pomogli jej również w dobraniu odpowiednio zbilansowanej diety. Aktorka polubiła soki warzywno-owocowe, które codziennie pomagały jej w oczyszczaniu organizmu z toksyn. Zdrowie nawyki ułatwiły jej nie tylko osiągnąć wymarzoną sylwetkę, ale również uzyskać więcej energii w ciągu dnia. Jeśli chcielibyśmy się inspirować Kingą Preis, należy pamiętać, aby przed rozpoczęciem diety zasięgnąć specjalistycznej porady i dostosować plan żywienia do naszych potrzeb i organizmu. Aktualne zdjęcia Kingi Preis znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

Kinga Preis nie ma zamiaru poddawać się operacjom plastycznym. Ma swoje zdanie na ten temat

Gwiazda w wywiadzie dla magazynu "Gala" zdradziła, że nie straszne są jej oznaki starości, takie jak zmarszczki. Podkreśliła również, że ze względu na swój zawód nie ma zamiaru poddawać się żadnym operacjom plastycznym. Według jej opinii wizytówką aktora jest twarz, która powinna być plastyczna. - Podobają mi się moje zmarszczki wokół oczu i nie cierpię z tego powodu, że jest ich coraz więcej (...). Nie chcę operacji plastycznej, która sprawi, że przestanę być podobna do samej siebie. Twarz aktora jest jego siłą. I wszystko, co na niej widać, ma mi pomóc, a nie ograniczać (...) Uwielbiam cechy urody, które stają się znakiem rozpoznawczym - przyznała Kinga Preis.

