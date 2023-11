Mateusz Damięcki upamiętnił ojca. Poruszający gest aktora

Smutna informacja o śmierci Macieja Damięckiego obiegła media 17 listopada. Przekazały ją dzieci aktora, Mateusz i Matylda Damięccy, publikując posty w mediach społecznościowych. Wiadomość była ogromnym wstrząsem zarówno dla fanów Macieja Damięckiego, jak i dla środowiska artystycznego. Osoby, które miały okazję spotkać aktora na swojej drodze, podkreślają jego kunszt. "Praca na scenie z Maciejem to była niezwykła przygoda" - komentował Krzysztof Ibisz.

REKLAMA

Zobacz wideo Jacek Rozenek o problemach po chorobie

Maciej Damięcki nie żyje. Fan opowiedział historię związaną z aktorem

Kilka dni po śmierci Macieja Damięckiego w Instagramowym wpisie postanowił upamiętnić go syn. Mateusz Damięcki. Aktor udostępnił kadr z filmu "Banda" z 1964 roku, jednego z pierwszych, w którym Maciej Damięcki miał okazję wystąpić. W komentarzach ponownie pojawiły się wyrazy współczucia dla rodziny zmarłego, a także wspomnienia dotyczące aktora. "Wspaniała energia płynie z tego zdjęcia" - napisała Anita Sokołowska. "Udało wam się stworzyć taką rodzinę, że nie sposób was nie kochać" - dodała Anna Mucha. Jeden z internautów przypomniał z kolei historię sprzed lat związaną z Maciejem Damięckim. Okazuje się, że miał okazję poznać go osobiście.

Lata osiemdziesiąte, mały chłopak, Gliwice, kino Bajka. Wyszedł do nas, dzieciaków, i ściskał każdemu dłoń. Myślę, że dla każdego z nas to było przeżycie, które zawsze będzie pamiętał - napisał w komentarzu.

Maciej Damięcki Maciej Damięcki ; KAPIF

Ewa Szykulska widziała Macieja Damięckiego krótko przed śmiercią

Informacja o śmierci Macieja Damięckiego była o tyle dużym szokiem, że w mediach nie było głośno o jego problemach zdrowotnych. Co więcej, zaledwie tydzień przed odejściem aktora na ekrany kin trafił najnowszy film z jego udziałem, komedia świąteczna zatytułowana "Uwierz w Mikołaja". Okazuje się, że krótko przed śmiercią Macieja Damięckiego widziała Ewa Szykulska. Aktorzy mieli okazję spotkać się podczas badań. Przyznała, że wiadomość o jego odejściu była dla niej ciosem. "Uśmiechaliśmy się do siebie dwa dni temu na badaniach... My jesteśmy wszyscy blisko pokoleniowo. Taka jest kolej rzeczy. Odchodzimy i to normalne. Na palcach, po cichutku" - wyjawiła w rozmowie z "Faktem".