"Jak bezpiecznie upadać w trakcie zatrzymania?" - takie pytanie padło na antenie Radia Złote Przeboje. Prezentera zainspirowała do podjęcia tego tematu sytuacja związana z Orlenem. Zarząd firmy zdecydował się na wprowadzenie szkolenia dla pracowników, gdzie nauczą się bezpiecznego upadania podczas zatrzymania przez funkcjonariuszy. Sprawę postanowił skomentować znany detektyw.

Krzysztof Rutkowski zdradził, czy da się bezpiecznie upaść w sytuacji zatrzymania. Trzeba uważać

- Myślę, że przeszkoleni powinni być ci, którzy będą zatrzymywać. Jak zatrzymać tak, aby nie uszkodzić osoby, którą zatrzymujemy. My mamy dość duże doświadczenie, ponieważ zatrzymywaliśmy poszukiwanych listami gończymi na całym świecie. Dbaliśmy o to, żeby nie byli uszkodzeni, ponieważ trofeum się nie uszkadza - zaczął detektyw. - Kiedy moi ludzie starali się być bardziej brutalni niż powinni, wtedy mówiłem "panowie spokojne, bo to jest nasze trofeum". Ci, którzy byli poszukiwani listami gończymi praktycznie przez polskie organy ścigania, a na świecie byli zatrzymywani przez nas... muszę powiedzieć, że dbałem o to, żeby nic się nikomu nie stało - wyjaśnił Rutkowski. Na koniec wspomniał żartobliwie o przypadku, kiedy to zatrzymany wie, co go czeka i przygotowuje się do konfrontacji ze służbami, siedząc na przykład spokojnie w domu.

Najbardziej bezpiecznie, jeżeli ci, którzy liczą się z tym, że mogą być zatrzymani przez policję i rzucani na ziemię, po prostu czekają. Jeden z ministrów sportu, od czwartej rano czekał zapakowany na policję... - dodał humorystycznie detektyw.

Krzysztof Rutkowski podjął się wielu spraw. Pod lupę wziął także Janoszek

Detektyw odkrył prawdę o "aktorce z Bollywood" jeszcze przed głośnym skandalem z jej udziałem. Spotkał się z nią podczas kręcenia "Tańca z gwiazdami". - Zacząłem się zastanawiać, czy to dla niej nie jest strata czasu, żeby uczestniczyć tyle miesięcy w takim programie w Polsce, skoro jest tak wielką gwiazdą w Bollywood. Od razu zapaliła mi się czerwona lampka. Pomyślałem sobie, że to jest jakaś ściema - wyznał Rutkowski dla ShowNews. Chcecie wiedzieć, co było dalej? Odwiedźcie ten artykuł. Po zdjęcia detektywa zapraszamy do galerii.

