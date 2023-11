Sandra Kubicka zasłynęła jako modelka na polskim i zagranicznym rynku. Kolejnym rozdziałem w jej karierze stała się telewizja, gdzie prężnie działa razem ze swoim ukochanym Aleksandrem Baronem. Influencerka nie ukrywa, że relacja z muzykiem przynosi jej ogromną radość. Zwłaszcza, że poprzednich partnerów nie wspomina dobrze. Kubicka doświadczyła zdrady, o czym wspomniała pod najnowszym postem.

Sandra Kubicka oburzyła się. Wszystko przez dziewczynę jej byłego partnera

Influencerka wstawiła przepis w formie wideo na guacamole, czyli pastę na bazie awokado. Co zaskakujące, część komentarzy pod tym przysmakiem wcale nie dotyczy przesłania nagrania Kubickiej, a jej InstaStories, w którym poruszyła temat nowej partnerki swojej dawnej miłości. "Mogłaś jednak w story użyć innego słowa w stosunku do nowej dziewczyny byłego chłopaka... określenie d... jest obraźliwe... jak zwykle kobieta kobiecie" - zaczęła jedna z internautek. ""Nowej d*pie", ciekawe czy chciałabyś być tak nazywana" - oznajmiła inna obserwatorka influencerki. Kubicka postanowiła zareagować.

Poczekaj pójdę ją przeprosić. Przepraszam najmocniej, że nazwałam cię d*pa po tym, jak wskakiwałaś mu do łóżka, gdy byliśmy razem, a mnie nie było w domu - oznajmiła w odpowiedzi.

Sandra Kubicka Sandra Kubicka o dawnym związku, KAPiF.pl

Sandra Kubicka o jednym ze swoich związków

Influencerka była związana kilka lat temu z francuskim DJ-em, Cedricem Gervaisem. W wywiadzie z Jastrząb Post Kubicka wróciła do tego etapu. - Cedric. To absolutnie. Jak odchodziłam od niego to myślałam, że umieram. Bolało mnie całe ciało, byłam zmanipulowana. On potrafił mnie zdradzać i spowodować, że ja się jeszcze obwiniałam, że mnie zdradził. Ja byłam bardzo młoda, gdy z nim byłam. Była ogromna różnica wieku. Dzisiaj patrzę na to i myślę sobie, że strasznie współczuję jego partnerce. Z każdego związku wychodzę jako inna osoba. Cedric zostawił mi absolutną traumę. Później Kaio inaczej przeżyłam, ale nie tak, jak Cedrica. Z wiekiem przychodzi takie doświadczenie emocjonalne i też to, jak przerabiasz te traumy. Cedric zostawił mi traumę absolutną, to, co nawyprawiał było straszne, jak z naszych zaręczyn wskoczył w drugie z dnia na dzień. To chyba taki związek, który najmniej miło wspominam - oznajmiła influencerka. Po zdjęcia Kubickiej zapraszamy do galerii.

