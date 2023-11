Agnieszka Kaczorowska zdobyła rozpoznawalność dzięki roli Bożenki w serialu "Klan". Występowanie na ekranie to nie jej jedyne zajęcie, gdyż od lat widzimy ją także na parkiecie. Ostatnio pochwaliła się na Instagramie swoim nowym projektem, który jest związany z tańcem. "Może to marzenie z dzieciństwa, a może przerwana pasja. Może niespełnione pragnienie, aby się nauczyć, a może potrzeba aktywności fizycznej, która daje też piękne emocje. Może to pomysł na wspólny rodzinny czas czy randkę we dwoje. Może to ogień, który w tobie płonie od dawna i chcesz go wreszcie porządnie rozpalić… a może czujesz, że masz dwie lewe nogi do tańca i w zasadzie jak próbować, to tylko w domu bez widowni (przynajmniej na początek?). Niezależnie od tego, co ci teraz podpowiada głowa na temat tańca… coś z tym zrobimy. I zrobimy to bardzo dobrze" - tak Kaczorowska opisała zapowiedź otwarcia wirtualnego studia. Kto pojawił się na jej uroczystym evencie?

Agnieszka Kaczorowska otworzyła studio tańca. Wpadły Samojłowicz i Hyży

Właścicielka platformy ubrała białą suknię z frędzlami w stylu boho, która pięknie wygląda w tańcu. Założyła do tego połyskujące sandałki na obcasie i wyglądała obłędnie, co możecie zauważyć poniżej. Co z kolei ubrała Laura Samojłowicz? Aktorka postawiła na niebieski look, składający się z luźnej, satynowej koszuli oraz szerokich jeansów. Do tego czarny top, plecak i lakierowane botki. Główną rolę w jej wyglądzie i tak odgrywały włosy. Samojłowicz postawiła na krótkie kosmyki z grzywką w kolorze czerwonym. Maja Hyży natomiast pokazała się w lśniącej, szarej sukni do samej ziemi. Idealnie wkomponowała się w zwiewny i kobiecy styl wokalistki. Na evencie nie mogło oczywiście zabraknąć partnera Kaczorowskiej. Maciej Pela zadał szyku w czarnym smokingu. Po więcej zdjęć zapraszamy do galerii.

Agnieszka Kaczorowska, Maciej Pela Agnieszka Kaczorowska otworzyła studio tańca, KAPiF.pl

Agnieszka Kaczorowska szczerze o swojej rodzinie

Udane życie zawodowe to jedno, ale nie zapominajmy o sferze prywatnej. Kaczorowska stawia rodzinę na pierwszym miejscu, co wybrzmiało w jednym z wywiadów. - Mój mąż i nasze córeczki, Emilka i Gabrysia, to zdecydowanie najpiękniejsze, co mnie spotkało. Nic nie daje mi tyle szczęścia, radości i miłości. Dom, który tworzymy z Maćkiem, jest naszym azylem. Mam w nim ludzi, którzy mnie kochają niezależnie od tego, co się dzieje. Ta świadomość daje mi moc. Nie boję się sięgać po więcej - wyznała tancerka w rozmowie z Party.

Agnieszka Kaczorowska Agnieszka Kaczorowska na otwarciu szkoły tańca, KAPiF.pl