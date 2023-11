Marcin Hakiel coraz chętniej pojawia się z dziewczyną na eventach branżowych. Najpierw zakochani udostępniali wspólne zdjęcia na Instagramie, a teraz można spotkać ich na ściance. Po raz kolejny zadali szyku na czerwonym dywanie. Poniżej stylizacje pary.

Marcin Hakiel z partnerką na salonach. Dominika wie, jak zwrócić na siebie uwagę

Tym razem to piękna brunetka skradła serce tancerza. Widać, że między zakochanymi jest wspaniała relacja. Można było to zaobserwować szczególnie w warszawskim KinoGramie, gdzie wielu celebrytów przybyło na uroczysty pokaz filmu "Napoleon". Hakiel postawił na całkowicie czarny look z lakierowanymi butami. Mimo tego, że lśniły z dużej odległości to jednak jego wybranka wygrała pojedynek na obuwie wieczoru. Ukochana Dominika założyła czarne szpilki z charakterystycznymi wycięciami oraz złotymi obcasami, co podbiło szykowność jej całej stylizacji, która składała się z czarnej sukienki o fasonie mini oraz czarnego, lateksowego płaszcza. Spójrzcie sami! Więcej zdjęć zakochanych z premiery znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Partnerka Marcina Hakiela Marcin Hakiel na 'Napoleonie', KAPiF.pl

Marcin Hakiel rozkwita w nowym związku? Ekspertka od mowy ciała nie ma wątpliwości

- Tak wygląda szczęście. Zauważalne u Marcina Hakiela wyraźnie uniesione kąciki ust i oczu, wskazują na szczerość uśmiechu. Potwierdzają to mocno zarysowane mięśnie jarzmowe okolicy ust. Mięsień jarzmowy większy jest głównym mięśniem uśmiechowym, ponieważ unosi kąciki ust do góry, a także umożliwia wykonanie szczerego uśmiechu odsłaniającego zęby. Do tego energia i dynamiczna postawa oraz pewny krok wyprzedzający mogą wysyłać sygnały dumy i radości. Partnerka w mimice wygląda na szczęśliwą, zauważalne mocno pracujące mięśnie okrężne okolicy oka wskazują na prawdziwą radość uśmiechu. Postawa, układ stóp, kroczenie za partnerem, niemal chowanie się za nim, może wysyłać sygnał zestresowania, nieśmiałości, braku pewności lub spięcia - wyznała w rozmowie z nami Daria Domaradzka-Guzik, analizując zdjęcia Hakiela z nową miłością. Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

Marcin Hakiel i Dominika Marcin Hakiel na pokazie 'Napoleon', KAPiF.pl