TVP biedniejsze o grube miliony. Kasę wydało na zmiany w głównych programach

Chociaż czołowym programem informacyjnym TVP od lat są "Wiadomości", to nie są one jedyne. Na TVP2 widzowie mogą obejrzeć "Panoramę", która, choć ma znacznie mniejszą oglądalność, to nadal przyciąga przed ekrany tysiące osób. Nie można też zapomnieć o "Teleexpresie", który emitowany jest codziennie o godzinie 17:00 w TVP1, TVP Info i TVP Polonia. W ostatnich latach uwaga stacji była jednak skupiona na głównym serwisie, w który zainwestowano ogromne pieniądze. Teraz nadeszła pora na resztę.

TVP wydało fortunę. Teraz ogłasza wielki sukces

Telewizja Polska zakończyła remont studia B mieszczącego się w siedzibie Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. To właśnie tutaj przez lata powstawał "Teleexpress" i "Panorama". Pomieszczenia przeszły gruntowną przebudowę, która mogła kosztować nadawcę publicznego nawet 9,5 miliona złotych. W sobotnim wydaniach obu programów zaprezentowano wideo, na którym pokazano efekt zmian.

Nowoczesna technologia, AR-owe elementy, wirtualna rzeczywistość, odświeżona szata graficzna nawiązująca do tradycji programu - wyliczano.

To jednak nie koniec inwestycji. Już we wrześniu ubiegłego roku TVP informowało, że w studiu zamontowano 11 monitorów LED o bardzo wysokiej rozdzielczości. Do tego zakupiono pięć stołów dla realizatorów, wydawców i reżyserów. Stworzono także nowe miejsce pracy dla obsługującego konsoletę oświetleniową oraz technika poziomów.

To studio powstało od samego początku: od gołych ścian i zrywanej podłogi. Ale dzięki temu mogliśmy użyć najnowocześniejszej technologii, jaka jest dostępna w tej chwili w świecie telewizji - mówił szef redakcji "Panoramy" dla Wirtualnych Mediów.

Widzowie mogli już obejrzeć programy z nowego studia. Nastąpiło to później niż zakładano

Chociaż Telewizja Polska wieści ogromny sukces tego przedsięwzięcia, to sam remont znacznie się wydłużył. Początkowy termin zakończenia prac wyznaczono na lato 2023 roku. Tymczasem widzowie mogli po raz pierwszy zobaczyć oba programu w nowym studiu dopiero w poniedziałek 20 listopada. To jednak nie koniec tarć wokół tej przebudowy. Sceptycy podnoszą kwestię oglądalności obu programów. Nie pomogło nawet rozłożenie ich emisji na dwa różne kanały. Jak podaje Nielsen Media w październiku "Teleexpress" oglądało średnio 2,14 miliona osób, co oznacza spadek liczby widzów o 3,9 proc. w porównaniu z ubiegłym rokiem. "Panorama" co prawda zaliczyła wzrost o 4,5 proc., ale może być to spowodowane jednoczesną emisją na dwóch różnych kanałach - TVP2 i TVP Info.