Anna Kalczyńska jeszcze kilka miesięcy temu prowadziła "Dzień dobry TVN". Jej przygoda z programem porannym jednak dobiegła końca, a obecnie dziennikarka spełnia się w innych projektach. Podobnie Hołownia - opuścił "Mam talent!" po 12 latach na rzecz działania na arenie politycznej. Jego nowa rola, czyli bycie marszałkiem Sejmu niektórych zaskoczyła. Postanowiliśmy poruszyć z dziennikarką tę kwestię w najnowszym wywiadzie.

Anna Kalczyńska komentuje nową rolę Hołowni. Prowadzenie "Mam talent" określiła "skokiem w bok"

Na miejscu Hołowni w "Mam talent!" pojawiła się między innymi Agnieszka Woźniak-Starak, która skomentowała ten fakt na swoim Instagramie. "No powiem wam, że nie wiem, gdzie skończę prowadząc "Mam talent!", ale widzę, że wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. A tak poważnie, wielkie gratulacje dla Szymona Hołowni, dobra robota!" - napisała prezenterka, komentując newsa o nowej posadzie Hołowni. Kalczyńska odniosła się do tego w rozmowie z nami. - Napisałam Agnieszce, że to było kapitalne. To była bardzo trafna i bardzo humorystyczna uwaga. Wykazała się dużym poczuciem humoru - wyznała dziennikarka. Jakie są jej odczucia dotyczące nowej posady Hołowni?

Szymon od samego początku jako społecznik i osoba zaangażowana szedł tą drogą. Myślę, że epizod w „Mam talent!" był absolutnie takim skokiem w bok w jego przypadku. Cieszę się, że jest w poważnej roli i myślę, że zdziała dużo dobrego, a o to chyba mu chodzi w życiu. Ciekawe są te transfery ze świata show-biznesu do polityki… Zdecydowanie trudniej byłoby w drugą stronę - powiedziała dziennikarka.

Anna Kalczyńska Anna Kalczyńska o Hołowni, KAPiF.pl

Kalczyńska w nowej rzeczywistości zawodowej po "Dzień dobry TVN"

Wielu ciekawi, czym zajmuje się dziennikarka po odejściu ze śniadaniówki. W rozmowie z nami opowiedziała o nowych zajęciach. - Na razie pracuję zupełnie inaczej. Robię to, co też potrafię świetnie. Prowadzę imprezy komercyjne. Oprócz tego pracuję w liceum, z młodzieżą. Piszę. Pracy mam sporo - wyznała Kalczyńska podczas pokazu Deni Cler. Więcej o tym przeczytacie tutaj, a po zdjęcia dziennikarki zapraszamy do galerii.

Anna Kalczyńska Anna Kalczyńska o Hołowni, KAPiF.pl