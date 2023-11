Rinke Rooyens jest założycielem i prezesem firmy produkcyjnej Rochstar. Razem z nią wyprodukował dziesiątki programów dla niemal wszystkich, największych stacji telewizyjnych w Polsce. To właśnie to przedsiębiorstwo odpowiada za takie hity jak "Top Model", "Taniec z gwiazdami", "The Voice of Poland" czy nieemitowane już "Gwiazdy tańczą na lodzie", "Celebrity Splash!" i "Kocham cię, Polsko!". Przy wielu z nich musiał, rzecz jasna, współpracować z Edwardem Miszczakiem. Zresztą prywatnie są też bliskimi znajomymi. Jednak ostatnie pomysły dyrektora programowego Polsatu nie wypaliły, a to może odbić się na biznesie Rooyensa.

Pomysły Edwarda Miszczaka mogą słono kosztować firmę Rinke Rooyensa

Edward Miszczak zdecydował, że "Taniec z gwiazdami" nie wróci w jesiennej ramówce na antenę Polsatu. Był to jeden z popularniejszych programów stacji, a - jak wynika z danych Nielsen Media - 13. edycję oglądało średnio 1,22 mln widzów. Dyrektor programowy miał jednak wytłumaczenie swojej decyzji. - Wszystko będzie, jak będą fajni uczestnicy. To jest zadanie przed producentem. On ma z tym problem, że już wszyscy tańczyli, więc bardzo trudno jest znaleźć fajną obsadę, która będzie rokować. Jeśli nie będzie dobrej obsady, to nie będzie tego programu - mówił w rozmowie z Plejadą.

Ta decyzja może nieść konsekwencje nie tylko dla samego Polsatu, ale i dla firmy produkującej show. Jak podaje portal ShowNews Rochstar ma już borykać się z problemami wynikającymi z zakończenia produkcji "Tańca z gwiazdami". - Rochstar ma tak naprawdę tylko dwa duże projekty: formaty "The Voice" i "Taniec z gwiazdami". Kontrakt z TVP na "The Voice" wygasa wiosną przyszłego roku. Tymczasem Polsat ogłosił, że na jesieni nie wyemituje nowego sezonu "TzG" - ujawniło anonimowe źródło.

Instynkt zawiódł Miszczaka przy programie "The Real Houseviwes. Żony Warszawy", które realizowała firma Rooyensa. Wyniki oglądalności były tak słabe, że podjęto decyzję o zakończeniu produkcji. Rinke teoretycznie ma jeszcze kontakty w TVN, ale pomysły namaszczonej przez Edwarda Lidii Kazen również pozostawiają wiele do życzenia. Bardzo wątpliwe, że TVN przejmie "Taniec z gwiazdami" - ocenił informator ShowNews.

Rooyens ma już pomysł na nowy program. Będzie "Taniec z Gwiazdami. All Stars?"

Pomysłowy i przedsiębiorczy Rinke Rooyens ma już w głowie pomysł, który mógłby rozwiązać problemy jego firmy. W wywiadzie dla Pudelka wyjawił, że od jakiegoś czasu siedzi mu w głowie wizja specjalnego sezonu "Tańca z gwiazdami", gdzie mieliby wystąpić finaliści z ostatnich 18 lat. - Jesteśmy w trakcie negocjacji z Polsatem na temat sezonu "Taniec z gwiazdami: All Stars". Wybrani finaliści z poprzednich edycji, zarówno z TVN-u, jak i z Polsatu znowu zmierzyliby się w pełnym nostalgii starciu. To byłoby największe rodzinne show taneczne w kraju - zdradził. Ale to nie koniec, bo ma w zanadrzu jeszcze inne show.

Chcemy także przygotować osobną mini-serię, w której pokazalibyśmy ponownie najpiękniejsze występy z ostatnich lat, a gwiazdy i tancerze za nie odpowiedzialne komentowaliby je i opowiedzieli, jakie emocje im wtedy towarzyszyły - wyjaśnił.

Z tym że Edward Miszczak nie widzi w ramówce Polsatu miejsca dla takich programów. - Edward Miszczak nie jest też zainteresowany programem nawet w odświeżonej wersji, w której zatańczyłyby największe gwiazdy wszystkich edycji - wyjawiło źródło serwisu ShowNews. Chcielibyście zobaczyć jeszcze na parkiecie byłych uczestników "Tańca z Gwiazdami"?

