Shannen Doherty, którą wszyscy znają z roli Brendy w kultowym "Beverly Hills 90210", od ośmiu lat walczy z nowotworem. W 2015 roku poinformowała, że ma raka piersi. Aktorka przeszła podwójną mastektomię, chemioterapię i radioterapię. W kwietniu 2017 roku podzieliła się informacją, że nowotwór jest w stanie remisji. Niestety, radość z tego powodu nie trwała zbyt długo. Trzy lata później choroba powróciła, tym razem rokowania były gorsze, bowiem u artystki zdiagnozowano czwarte stadium raka. Niedawno Shannen Doherty ujawniła, że ma przeżuty do mózgu. "Wciąż mamy wiele spraw do zrobienia. Cały czas walczę, żeby pozostać przy życiu" - pisała na Instagramie. Aktorka "Czarodziejek" podzieliła się ze swoimi odbiorcami najnowszym nagraniem.

Shannen Doherty na nowym nagraniu. Aktorka ma czwarte stadium raka. "Dziękujemy za odwagę"

Pomimo problemów zdrowotnych, Shannen Doherty jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie zamieszcza kadry z codzienności. Jeden z ostatnich materiałów daje nadzieje, na jej lepsze samopoczucie. Na najnowszym filmiku, na którym tańczy z dziećmi, wydaje się być w dobrej formie. "Impreza taneczna z Amoré i Aniello" - napisała. "Nasza królowa odporności! Dziękujemy za odwagę", "Taniec to zawsze dobra opcja!", "Wygląda na szczęśliwa" - czytamy w sekcji komentarzy.

Doherty rozwodzi się z trzecim mężem. Powód? Słowa rzeczniczki nie pozostawiają złudzeń

Shannen Doherty musi mierzyć się niestety nie tylko z chorobą. Kilka miesięcy temu media obiegła wiadomość o rozwodzie aktorki. Gwiazda rozstała się z trzecim mężem, Kurtem Iswarienko, za którego wyszła jeszcze w 2011 roku. Rzeczniczka aktorki dała do zrozumienia, iż to mężczyzna ponosi winę za rozpad ich relacji. "Rozwód to ostatnia rzecz, jakiej pragnie Shannen. Niestety czuła, że nie ma innego wyjścia" - stwierdziła Leslie Sloane. W oświadczeniu wspomniana jest także Collier Grimm, agentka męża gwiazdy, która ma być rzekomo "ściśle zaangażowana" w rozstanie małżonków. Jak donoszą liczne portale, mówi się, że Iswarienko miał zdradzać żonę, kiedy ta walczyła o życie.

