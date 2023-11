Ewa Chodakowska jest od lat współodpowiedzialna za spektakularne metamorfozy Polek. Naczelna trenerka w kraju już niejedną kobietę zainspirowała do życiowych zmian. Tym razem sana zdecydowała się poddać metamorfozie. Jak sama podkreśliła, zbierała się do tego aż trzy lata.

Ewa Chodakowska wreszcie to zrobiła. Długo nie mogła zdecydował się na taką zmianę

Ewa Chodakowska zdecydowała się na nową fryzurę. Jakiś czas temu ścięła włosy na krótkiego boba. Tym razem zmiana była o wiele subtelniejsza. Naczelna trenerka Polek od kilku lat rozważała obcięcie grzywki i nadszedł czas realizacji tego planu. "Trzy lata za mną chodziła… w końcu się zdecydowałam. Co myślisz? Jesteś na tak, czy na nie?" - napisała na Instagramie. Na reakcję fanek nie trzeba było długo czekać, są zachwycone swoją idolką w nowym wydaniu, o czym najlepiej świadczą komentarze pod nagraniem z metamorfozy. "Pięknie Ewa. Zdecydowanie super odmiana!", "Milion dolarów! Błyszczysz, Ewcia", "Ładnemu we wszystkim ładnie" - czytamy. Pojawiło się także porównanie do innej popularnej celebrytki. "Bardzo mi przypominasz Joannę Przetakiewicz w tej grzywce" - stwierdziła jedna z fanek. Trenerka fitness zdecydowała się na długą grzywkę zaczesaną na boki. Na tym nie koniec, podkręciła też włosy w lekkie fale. Jak wam się podoba w takim wydaniu? Nagranie z metamorfozy znajdziecie na dole strony.

Ekspert ocenił metamorfozę Ewy Chodakowskiej. "Wyszła Ewie na dobre"

Trzeba przyznać, że metamorfoza Ewy Chodakowskiej wywołała niemałe poruszenie wśród jej fanów. Zwłaszcza że trenerka dawno tak radykalnie nie zmieniała swojego wizerunku. Zdanie internautów, którzy nie kryli zachwytu nad nową odsłoną celebrytki, podziela Michał Musiał, redaktor modowy i stylista włosów.

Ewa Chodakowska postawiła na wyraźną zmianę. Trenerka zdecydowała się na bardzo modną, delikatną grzywkę. W połączeniu z trójwymiarową koloryzacją prezentuje się naprawdę fenomenalnie. Rozkładająca się na boki grzywka to doskonała opcja dla wszystkich kobiet, które chcą dodać sobie nieco dziewczęcego uroku. Trzeba przyznać, że metamorfoza ta wyszła Ewie na dobre - ocenił dla Plotka Michał Musiał.

Ewa Chodakowska zdradziła, ile spożywa kalorii dziennie. "Mam ponad 40 lat i metabolizm na wysokich obrotach!"

Ewa Chodakowska słynie z nienagannej figury, którą wypracowała systematycznym treningiem, do którego od lat zachęca wszystkie kobiety. Jej fanki od lat zastanawiają się, jak wygląda jej dieta. Trenerka często porusza ten temat i podkreśla, że nie stosuje restrykcyjnych zasad, ale stawia na zbilansowane posiłki. W jednym ze wpisów zdradziła, ile spożywa dziennie kalorii i zdziwiła fanki. "A ty? Ile kalorii zjadasz dziennie? Wiesz? Zszokowałam niejedną z was, pokazując na stories, jak zjadam na śniadanie ok. 1000 kcal. No to głośno i wyraźnie: jem ok. 2500 kcal dziennie. (...) Nie lubię eksperymentować z dietą! Nie wykluczam całych gam produktów! Nie jestem na redukcji! (...) Kiedy mieszkam w Grecji, jestem na diecie śródziemnomorskiej. Mam ponad 40 lat i perfekcyjne wyniki badań! Mam ponad 40 lat i metabolizm na wysokich obrotach! Mam ponad 40 lat i na przestrzeni miesiąca nie mam huśtawek nastroju! Zdrowa dieta to podstawa zdrowia i samopoczucia! To najlepsza inwestycja w nasze zdrowie" - napisała na Instagramie.