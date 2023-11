Relacje Caroline Derpieński oraz Piotra i Agaty Rubików wciąż są napięte. Po "spotkaniu" celebrytki z kompozytorem podczas lotu ze Stanów Zjednoczonych do Polski, Agata Rubik zakumplowała się z nemezis białostoczanki - Anetą Glam. Wtajemniczeni w dramy polskiego show-biznesu doskonale wiedzą, że "żona Miami" już od miesięcy stara się obnażyć wszystkie rzekome kłamstewka 22-latki. Agata Rubik na prośbę internauty postanowiła odnieść się do konfliktu między Glam a Derpieński.

REKLAMA

Zobacz wideo Caroline Derpienski zmiadżyła Krupę

Agata Rubik odniosła się do konfliktu Glam i Derpieński. Mocna deklaracja

"Co myślisz o aferze między C. kontra A.?" - zapytał tajemniczo internauta. Agata Rubik udostępniła pytanie i wprost przyznała, że nie zaprząta sobie tym tematem głowy. Nie mogła się jednak powstrzymać, aby dać prztyczka w nos jednej z nich. - Nie interesują mnie czyjeś afery, a wszystko, co związane z jedną z tych osób uważam za wyjątkowo mało atrakcyjne, a wręcz nudne - oceniła Agata Rubik. Domyślacie się, kogo miała na myśli?

Agata Rubik z Anetą Glam w Miami fot. Instagram.com/anetaglam

Jak zaczął się konflikt Caroline Derpieński z Rubikami? Tłumaczymy po kolei

Przypominamy, że konflikt między Rubikami a Caroline Derpieński zaczął się dość niepozornie. Celebrytka zaczepiła małżeństwo w materiale na TikToku, kiedy opowiadała o swoim bajecznym życiu w Miami. Nagle ni z gruszki, ni z pietruszki wtrąciła słowa: "Rubikowie nigdy by tak nie mogli", sugerując, że kompozytora i jego żony nie stać na tak luksusowe życie, jak jej. Następnie Agata Rubik odniosła się do komentarza obserwatora na swoim profilu, który napisał, że "Derpieński biega bez majtek" po Florydzie. "Najgorsi ci, co bez majtek biegają" - odpowiedziała. Po tych słowach 22-latka nazwała parę "cyrkiem", a kilka dni później spotkała przypadkowo kompozytora w samolocie. Celebrytka opowiedziała w mediach, że - choć nie zamienili ani słowa - Rubik zachował się jak "gbur" i nie pomógł jej z ciężką walizką. Po medialnej aferce muzyk stwierdził, że "nie zna tej pani i tego, co tam robi", a jego żona udała się na wspólne lepienie pierogów z Anetą Glam.

Agata Rubik Agata Rubik dostała zaproszenie na imprezę halloweenową. Jednak ma jeden problem/ KAPiF.pl