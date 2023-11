Anna Cieślak pierwszy raz w "Na Wspólnej" pojawiła się w 2013 roku. Był to odcinek 1867. i grana przez nią Joanna, która jest weterynarzem, pomogła wtedy poranionej suczce, z którą przyszedł do niej Bogdan (Wojciech Brzeziński) z dziećmi. Jakiś czas później kobietę połączył z Bergiem romans i stali się jedną z najmocniejszych par w serialu TVN. Tymczasem ostatni odcinek z udziałem Anny Cieślak został wyemitowany rok temu, a nagrany kilka miesięcy wcześniej. Zbiegło się to w czasie z odejściem jej męża - Edwarda Miszczaka - z TVN-u. Były dyrektor programowy stacji, gdzie od 2003 roku emitowane jest "Na Wspólnej", pełni teraz taką samą funkcję w Polsacie. Nieobecność Anny Cieślak w serialu się przeciąga, a fani zaczęli snuć teorie, że Joanna po tym, jak wyjechała do Szwajcarii, nie pojawi się już na najsłynniejszej ulicy w Polsce. Ile w tym prawdy? Sprawdziliśmy.

Anna Cieślak odeszła z "Na Wspólnej"? Sprawdziliśmy

Smaczku dodaje fakt, że jakiś czas temu Anny Cieślak zabrakło w nowej czołówce "Na Wspólnej". "Ona już nie wróci, poszła za Miszczakiem", "Wygląda na to, że Joanna zostanie w Szwajcarii na dobre", "Chyba Berg stracił żonę" - czytamy w mediach społecznościowych. Niedawno wątek Bergów - póki co - bez udziału Cieślak na ekranie - powrócił. Bogdan zaczął martwić się przedłużającą się nieobecnością Joanny w kraju i postanowił ją odwiedzić w Szwajcarii. Jego żona wyjechała tam przed rokiem z ich córką na leczenie, po tym jak dziewczynka spadła z konia i groził jej paraliż. "On zatracił się w pracy w Polsce, ona czuła się samotna i pewnie znalazła pocieszenie na miejscu i tym sposobem scenarzyści wyprowadzą ją z serialu" - napisał jeden z fanów serialu. Na razie nie wiadomo jak ostatecznie produkcja rozwiąże podejrzanie długą nieobecność Joanny w Polsce. Jednak dla fanów Anny Cieślak mamy dobrą nowinę.

Anna Cieślak wróciła na plan. Nawet tydzień temu nagrywała sceny. Pierwszy raz po przerwie widzowie powinni zobaczyć ją na przełomie stycznia i lutego. Jej długa nieobecność wynikała z prośby aktorki, która ostatnio była pochłonięta innymi wyzwaniami aktorskimi. Na razie Joanna będzie dalej z Misią w Szwajcarii - tłumaczy Plotkowi informator z planu "Na Wspólnej".

Anna Cieślak na planie 'Na Wspólnej'. Mamy nowe zdjęcia Anny Cieślak z 'Na Wspólnej'. Fot. materiały prasowe TVN

Anna Cieślak o związku z Edwardem Miszczakiem